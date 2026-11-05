El dólar mayorista cae, pero se enfila a cerrar la semana corta al alza y cerca de máximos nominales

Los financieros alcanzaron nuevos récords nominales en la pasada jornada. La depreciación del 9,15% del real brasileño frente a la divisa norteamericana reavivó las advertencias sobre la competitividad del peso argentino.

El dólar retrocede en el último día hábil de la semana.

El dólar cae a nivel mayorista y vuelve a quedar en el centro de un escenario atravesado por la depreciación del real brasileño , la incertidumbre financiera internacional tras las elecciones legislativas en EEUU y las dudas sobre la sostenibilidad de la estabilidad cambiaria en la Argentina . Aunque el tipo de cambio mayorista retrocedió desde su último máximo histórico nominal, los dólares financieros alcanzaron nuevos récords y los analistas advirtieron sobre los riesgos de una mayor apreciación del peso frente a sus principales socios comerciales .

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio pierde $2 (0,1%) a $1.544 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.958,16) se ubicó a 26,8% .

Sin embargo, la principal preocupación del mercado no pasa únicamente por el nivel nominal del dólar, sino por la evolución del peso frente al real brasileño, una relación determinante para la competitividad de la economía argentina.

La victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil desencadenó una depreciación de la moneda brasileña que todavía no tuvo un correlato equivalente en Argentina.

Desde el viernes previo a los comicios, el real perdió un 9,15% de su valor frente al dólar, mientras que el peso argentino apenas se depreció un 1,5%. Esta divergencia volvió a instalar el debate sobre el atraso cambiario y sus consecuencias para el comercio bilateral.

La diferencia también quedó reflejada en el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) elaborado por el Banco Central, que pasó de 83,33 a 82,13 puntos desde el viernes anterior a las elecciones brasileñas. Una caída del indicador refleja una apreciación real del peso y, por lo tanto, una pérdida de competitividad relativa.

Desde Analytica señalaron que el mercado brasileño ajustó sus expectativas cambiarias y ahora proyecta un real cercano a los valores actuales para fines de año, aproximadamente un 6% más depreciado que lo previsto antes de las elecciones.

La situación resulta especialmente relevante para Argentina debido al peso de Brasil como socio comercial y a la competencia entre ambos países en distintos segmentos industriales.

En esa línea, desde GMA Capital advirtió que, si bien el Gobierno consiguió amortiguar el impacto de la crisis cambiaria brasileña sobre el dólar local, no pudo evitar una apreciación relativa del peso frente a la moneda de su principal socio comercial.

La firma sostuvo que la combinación de un peso más fuerte y una mayor prima de riesgo difícilmente pueda prolongarse indefinidamente sin algún ajuste. En ese escenario, planteó dos alternativas: una reducción del riesgo país que permita aliviar las tensiones financieras o un traslado de las presiones al mercado cambiario.

Se proyecta en Brasil un real 6% más depreciado

El Banco Central volvió a comprar dólares, pero persisten las dudas sobre las reservas

La tensión cambiaria también comenzó a reflejarse en la capacidad del Banco Central para acumular reservas internacionales. Después de cerrar octubre con compras por u$s1.395 millones, la autoridad monetaria inició noviembre con dos jornadas consecutivas sin sumar divisas, en medio de una mayor demanda de cobertura por parte de los operadores privados.

Desde Max Capital explicaron que el renovado interés por la cobertura cambiaria, impulsado por los vencimientos financieros y la incertidumbre proveniente de Brasil, terminó neutralizando el excedente de oferta en el mercado oficial.

No obstante, el miércoles el Banco Central retomó las compras y adquirió u$s9 millones, con lo que registró su primera jornada positiva de noviembre. En el acumulado de 2026, las adquisiciones alcanzaron los u$s15.972 millones.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, se ubicaron en u$s50.293 millones, en un contexto en el que los movimientos del mercado cambiario y las necesidades de cobertura mantienen bajo seguimiento la capacidad de acumulación de divisas.