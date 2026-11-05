Qué dice la carta de renuncia de Santiago peña a la presidencia de Paraguay

El mandatario anunció su salida en un mensaje grabado, en medio de la crisis financiera por la intervención de Ueno Bank y con el argumento de preservar la estabilidad institucional.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña , anunció su renuncia al cargo en medio de la crisis financiera desatada por la intervención y disolución de Ueno Bank . El mandatario comunicó su decisión a través de un video publicado en su cuenta oficial de X, en el que argumentó que busca preservar la estabilidad política y social del país.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", afirmó en el mensaje difundido a las 13:16, hora argentina.

En el inicio de su discurso, Peña reconoció la gravedad del momento y sostuvo que su decisión responde a la necesidad de priorizar los intereses de Paraguay por encima de su continuidad en el Gobierno. "Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia".

El mandatario también hizo referencia al marco institucional en el que se inscribe su salida. Según explicó, tomó la decisión "con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación".

Durante su mensaje, Peña pidió disculpas a los ciudadanos que confiaron en su gestión y vinculó su decisión con la situación de los ahorristas afectados por la intervención de la entidad financiera: "También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay. Pero hoy mi prioridad es una la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", sostuvo.

@SantiPenap

En ese sentido, el presidente saliente puso el foco en la necesidad de garantizar la devolución de los depósitos y proteger los recursos públicos comprometidos en la crisis. "Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la evolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos".

Peña cerró su intervención con un llamado a preservar la institucionalidad y superar las diferencias políticas. "Queridos compatriotas, somos un país que ha atravesado momentos muy difíciles y que siempre ha sabido levantarse. Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Hoy debemos demostrar una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que el Paraguay está por encima de nuestras diferencias".

"Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay. Agradezco la confianza por cada momento vivido y por haberme dado el honor de servir a esta gran nación. Que Dios bendiga a cada familia paraguaya y que Dios bendiga al Paraguay", concluyó.

El mensaje de renuncia completo de Santiago Peña

Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay.

También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay. Pero hoy mi prioridad es una la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la evolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Queridos compatriotas, somos un país que ha atravesado momentos muy difíciles y que siempre ha sabido levantarse. Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Hoy debemos demostrar una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que el Paraguay está por encima de nuestras diferencias. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay. Agradezco la confianza por cada momento vivido y por haberme dado el honor de servir a esta gran nación. Que Dios bendiga a cada familia paraguaya y que Dios bendiga al Paraguay.