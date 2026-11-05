Qué pasará con el dólar de cara a 2027: el "gurú del blue" lanzó su predicción + Agregar ámbito en









El analista Salvador Di Stéfano, uno de los gurúes más escuchados de la City, pronosticó el valor del dólar en los próximos meses, en especial el dólar blue. Definió a la divisa como un "placebo" para los ahorristas, en clave de un refugio emocional.

Dólar protagonista: El analista Salvador Di Stefano predice que el dólar dominará la agenda económica de 2027, año electoral. Depositphotos

El analista financiero Salvador Di Stefano, simpáticamente conocido como el "Gurú del Blue", anticipó que el dólar mantendrá el protagonismo central en la agenda económica de 2027, en el marco del desarrollo del año electoral.

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“En 2027 la tapa de los diarios va a seguir siendo el dólar, porque la psicología y el inconsciente de los argentinos no pueden superar eso”, señaló ante la consulta sobre si el Banco Central podría cambiar su política monetaria.

A su vez, Di Stefano vinculó esa proyección con el comportamiento de la gente en los períodos electorales. “El 2027 va a ser un año de elecciones y el argentino, en un año de elecciones, empieza a paniquear”, describió.

La conducta defensiva Al referirse a la cotización del dólar, el analista recurrió a su tono irónico habitual para graficar la desconfianza del ahorrista. «Yo le digo a la gente: "El dólar no va a aumentar", y cuando se dan vuelta y se van dicen: "Che, vamos a comprar unos dólares por las dudas"», relató Di Stefano al analizar la cobertura típica de los inversores en la previa electoral.

Di Stefano asocia la atención en el dólar con la psicología de pánico de los argentinos en años de elecciones. Depositphotos De acuerdo con su relato, quienes lo escuchan coinciden en que "el dólar no aumenta desde 2023". Sin embargo, el consultor aseguró que la demanda de cobertura persiste porque la compra de divisas "es más fuerte que ellos". En esa línea, definió a la moneda estadounidense como un activo de contención psicológica: "El dólar es un placebo, es una pastilla que te tomás y vos dormís tranquilo".

Di Stefano atribuyó esa conducta defensiva a las reiteradas crisis que atravesó el país. “Un día vos te levantaste y te pesificaron los depósitos, un día te levantaste y te hicieron el corralito”, recordó. El analista financiero repasó los saltos históricos del tipo de cambio para mostrar el origen de esa conducta: "Te acostaste con un dólar a 17 y apareció un dólar a 40; otro día, de 40 se fue a 60". Según el consultor, esa memoria traumática dejó en la población "una profunda sospecha y miedo de que algo puede salir mal", por más que voces oficiales o técnicas aseguren que el dólar no va a aumentar. El elemento político y la comparación con Brasil Di Stefano anticipó que revertir esa desconfianza estructural demandará más de un período de gobierno. “Con 3 años de Milei, con un mandato de Milei no alcanza”, sostuvo. Asimismo, destacó tres ejes centrales de la gestión de Javier Milei: el superávit fiscal, la acumulación de reservas y el cumplimiento en el pago de la deuda. “Creo que estas tres cosas nadie las valora”, señaló el analista. Falta de confianza: La memoria de crisis pasadas genera una demanda de cobertura en dólares como refugio. Depositphotos Como referencia de estabilidad de la economía, mencionó el reciente caso de Brasil: "Están con toda una discusión de las elecciones, el real ni se movió, pasó de 5 a 5,40; con el riesgo país no pasó nada". Luego contrastó ese escenario con el plano local: "Acá, si hubiese pasado la mitad de lo que pasó en Brasil, volábamos por el aire". Y concluyó: "Necesitamos tener una estabilidad económica que vaya más allá de los procesos políticos".

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