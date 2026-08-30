El ICE deportó a Milo Yiannopoulos, el ultraderechista que respaldaba la política migratoria de Donald Trump

Las autoridades migratorias lo arrestaron en Nueva Orleans y lo enviaron de regreso a su país tras determinar que excedió su permanencia legal.

Yiannopoulos fue detenido en el aeropuerto de Nueva Orleans antes de ser enviado de regreso al Reino Unido.

Milo Yiannopoulos fue deportado al Reino Unido después de ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que determinó que el comentarista británico de extrema derecha había permanecido en el país más tiempo del permitido. El activista había ingresado legalmente en mayo de 2019 y fue arrestado el jueves en Nueva Orleans.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Yiannopoulos fue enviado de regreso a su país el viernes , luego de que un juez de inmigración emitiera una orden definitiva de expulsión el 22 de julio. Según las autoridades, la decisión se produjo después de que el británico no se presentara a una audiencia migratoria.

Yiannopoulos fue detenido en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans , en Luisiana, y posteriormente quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas: “Eligió quedarse más tiempo del permitido, en violación de las leyes de nuestra nación”, afirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Yiannopoulos es reconocido por sus posturas provocadoras dentro del movimiento conservador , con frecuentes críticas al feminismo, el islam y los inmigrantes. En los últimos años también expresó un fuerte respaldo a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

El activista había ingresado legalmente a Estados Unidos en mayo de 2019.

“Cero inmigración durante los próximos 20 años. Sin peros ni condiciones”, había escrito el británico en X el año pasado. Su deportación ocurre en medio de un incremento de las detenciones migratorias en todo Estados Unidos como parte de la ofensiva del gobierno de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional utilizó el caso para promover además su programa de autodeportación voluntaria. La agencia afirmó que quienes permanecen ilegalmente en el país pueden recibir “u$s3.000 y un vuelo gratis para autodeportarse”.

“Alentamos a toda persona que esté aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y reservar la posibilidad de regresar a Estados Unidos por la vía legal correcta para vivir el sueño americano. Si no, será arrestado y deportado sin posibilidad de regresar”, señaló el departamento.

El británico es conocido por sus posiciones provocadoras dentro del movimiento conservador estadounidense.

Una trayectoria marcada por las polémicas

Yiannopoulos ganó notoriedad a comienzos de la década de 2010 como escritor del sitio conservador Breitbart News, del que se apartó en 2017 luego de que resurgiera un video en el que realizaba comentarios en respaldo de la pedofilia. Más tarde se disculpó y afirmó que él mismo había sido víctima de abuso sexual durante su infancia.

Ese mismo año protagonizó su llamado “Troll Academy Tour”, una serie de apariciones en universidades estadounidenses que generaron protestas y enfrentamientos. Algunos estudiantes lo acusaron de promover discursos de odio, mientras que sus seguidores lo defendían como un exponente de la libertad de expresión. BuzzFeed también publicó por entonces información sobre sus vínculos con autoproclamados nacionalistas blancos.

En los últimos años, Yiannopoulos continuó vinculado al activismo conservador. En 2022 trabajó como pasante de Marjorie Taylor Greene, según The Washington Post, y posteriormente dirigió la efímera campaña presidencial de Ye, anteriormente conocido como Kanye West, en 2024.

El enfrentamiento con Laura Loomer

La deportación también generó reacciones entre figuras de la derecha estadounidense. La activista conservadora de extrema derecha Laura Loomer celebró rápidamente el arresto, en medio de los enfrentamientos públicos que ambos mantienen desde hace años.

“Fui la primera persona en informar sobre el hecho de que Milo estaba en Estados Unidos ilegalmente, donde incitó a la violencia contra el presidente Trump y trabajó para Marjorie Taylor Greene”, escribió Loomer en X.

BREAKING:



Illegal alien Milo Yiannopoulos has been detained by ICE.



I was the first person to report on the fact that Milo was in the US illegally where he incited violence against President Trump and worked for Marjorie Traitor Greene.



Recently, Candace Owens invited this… https://t.co/zaQdlPy0MV pic.twitter.com/IF9Mlk4MNb — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 28, 2026

Yiannopoulos había trabajado más recientemente como portavoz de Ye, quien se presentó en Nueva Orleans el viernes por la noche. El rapero también ha protagonizado numerosas controversias, entre ellas comentarios antisemitas por los que posteriormente se disculpó.

El británico no respondió a las solicitudes de comentarios tras su detención y no publicó en X desde el jueves. El Departamento de Seguridad Nacional, en tanto, tampoco brindó información adicional sobre las condiciones de su ingreso a Estados Unidos en 2019 ni aclaró si había recibido una visa.