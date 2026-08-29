Meta presionó a TikTok, YouTube y Snapchat por medidas de seguridad para adolescentes

Tras un acuerdo final de casi u$s18.000 millones, Meta exige que sus cambios sean aplicados por su competencia. Esto se incluye dentro de ese consenso mientras analistas señalan que las medidas son insuficientes.

Una parte de u$s5.300 millones del pago que realizará Meta durante la próxima década depende de que sus competidores apliquen cambios similares.

La compañía Meta Platforms comenzó una campaña de presión pública para redes sociales rivales de las suyas, Instagram y Facebook, incorporen medidas de protección en sus plataformas para adolescentes. Esta semana, la firma de Mark Zuckerberg firmó un acuerdo histórico por valor final de casi u$s18.000 millones con varios estados de EEUU que exige nuevas funciones de seguridad.

El acuerdo incluye un incentivo inusual y significativo: una parte de u$s5.300 millones del pago que realizará Meta durante la próxima década depende de que sus competidores del sector se comprometan a introducir cambios similares y acepten realizar aportaciones comparables a las iniciativas estatales destinadas a ayudar a los menores.

Así, TikTok, YouTube, de Alphabet y Snap no tienen ninguna obligación legal de hacer concesiones, pero expertos jurídicos y observadores ven que la presión de Meta y los fiscales generales estatales podría obligarles a ceder.

“Sin duda, se está llevando a cabo una campaña de presión muy intensa, y la cuestión será si los competidores de este sector consideran que les conviene”, afirmó la abogada y directora del Proyecto de Libertad de Expresión del Centro para la Democracia y la Tecnología Kate Ruane a Bloomberg.

En un llamamiento público a TikTok y YouTube el miércoles, Meta afirmó que pretende establecer un “nuevo estándar del sector” y que "para que se produzca un avance significativo, instamos a nuestros homólogos a que se unan a nosotros”.

En un llamamiento público a TikTok y YouTube, Meta afirmó que pretende establecer un “nuevo estándar del sector”.

Como parte del acuerdo, Meta afirmó que pondrá en marcha una serie de cambios destinados a proteger a los menores de 18 en EEUU y que solo se desactivarán con consentimiento de los padres como límites de tiempo diarios para navegar por Facebook e Instagram, con un bloqueo de acceso durante la noche. A los usuarios jóvenes tampoco se les permitirá recibir notificaciones durante el horario escolar ni ver el número de me gusta en las publicaciones.

Meta acordó pagar casi u$s17 millones en su juicio por daños de sus redes sociales a menores de edad

La empresa Meta Platforms acordó pagar un primer monto de u$s16.680 millones en el marco del juicio que atravesó, tras una serie de denuncias de varios estados de EEUU alegando que sus redes sociales generaban adicción en menores de edad. La denuncia alegó que el diseño de Facebook e Instagram creaban esta dependencia, además de engañar a los consumidores sobre su seguridad y recopilar indebidamente datos personales de los usuarios.

El acuerdo se alcanzó durante un juicio federal en California sobre demandas presentadas por 29 estados, evitando así una de las pruebas más importantes hasta la fecha sobre las acusaciones de que las empresas de redes sociales perjudicaron a los usuarios jóvenes.