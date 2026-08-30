Vuelos en alerta: a qué hora empieza y qué pasará con las medidas de fuerza en Aeroparque y Ezeiza

Los aeropuertos estarán afectados por acciones de los gremios en reclamo de mejoras salariales. Conocé los días, horarios y qué pasará con los vuelos.

Los trabajadores de ATE-ANAC realizarán asambleas en Aeroparque y Ezeiza. La medida tendrá dos franjas horarias y podría generar demoras en los vuelos comerciales.

Los trabajadores nucleados en ATE-ANAC realizarán nuevas medidas de fuerza en los aeropuertos de Aeroparque "Jorge Newbery" y Ezeiza durante la próxima semana. Las protestas se llevarán adelante mediante asambleas y manifestaciones que podrían generar demoras y complicaciones en los vuelos comerciales.

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La medida fue anunciada para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre , en medio del conflicto que el gremio mantiene con las autoridades por reclamos salariales y laborales. Las asambleas se desarrollarán en dos turnos: de 9 a 12 y de 18 a 21 durante ambas jornadas.

El primer turno de la medida de fuerza comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 12 . Por la tarde, las asambleas se retomarán a las 18 y finalizarán a las 21 .

Por lo tanto, los pasajeros que tengan vuelos programados durante esas franjas horarias deberán consultar previamente con las aerolíneas el estado de sus servicios.

La medida no implica que todos los vuelos serán cancelados automáticamente , aunque la afectación de tareas vinculadas con la operación aeroportuaria puede provocar demoras, reprogramaciones u otras modificaciones en los servicios.

Los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza estarán afectados por una nueva medida de fuerza. Conocé los días, horarios y qué vuelos estarán exceptuados durante las protestas. Magnific

Qué pasará con los vuelos durante las medidas de fuerza

ATE-ANAC informó que mantendrá la atención de vuelos en desarrollo, vuelos sanitarios y vuelos oficiales. El principal impacto podría producirse sobre la operación comercial que coincida con los horarios de las asambleas.

La recomendación para los pasajeros es verificar el estado de cada vuelo directamente con la compañía aérea antes de trasladarse al aeropuerto, especialmente quienes tengan vuelos de salida o llegada durante las franjas previstas para las protestas.

Qué reclama ATE-ANAC

El reclamo del sindicato incluye el pago de salarios contemplando aumentos extra paritarios ya acordados, la apertura de una nueva paritaria sectorial y un mayor financiamiento para determinadas tareas operativas.

Entre los pedidos también figuran recursos para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para las tareas de fiscalización en los aeropuertos.

Desde el gremio señalaron que la decisión de anunciar las medidas con anticipación busca permitir que las empresas y los distintos actores del sistema puedan tomar previsiones para reducir el impacto sobre los pasajeros.

Cronograma de las medidas de fuerza

Jueves 3 de septiembre

9 a 12: asamblea y protesta.

18 a 21: asamblea y protesta.

Viernes 4 de septiembre