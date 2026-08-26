El futbolista argentino detenido por ICE recuperó la libertad en EEUU + Agregar ámbito en









Matías Pourrain pagará una fianza de u$s20.000 y podrá regresar a su casa en Florida mientras continúa el proceso judicial migratorio.

Matías Pourrain recuperó la libertad bajo fianza tras 20 días detenido en Estados Unidos.

El futbolista argentino Matías Pourrain recuperó la libertad bajo fianza luego de permanecer 20 días detenido en cárceles de tres estados de Estados Unidos. El jugador de Miami United había sido arrestado el 6 de agosto por agentes de Migraciones en un aeropuerto de Florida y fue el único extranjero que no terminó deportado tras una jornada de audiencias.

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Según explicó su abogada, Regina de Moraes, la Justicia estadounidense estableció una fianza de u$s20.000, que será abonada este miércoles. Una vez completados los trámites administrativos, el futbolista podrá regresar a su domicilio en Florida desde Texas, donde permanece detenido actualmente.

La letrada también llevó tranquilidad sobre el estado del jugador y aseguró que se encuentra bien de salud y de ánimo. "Está súper bien", afirmó de Moraes en declaraciones a TN, luego de que Pourrain pasara casi tres semanas bajo custodia del ICE.

Se fijó una fianza de 20 mil dólares y podrá volver a Florida una vez completados los trámites. El futbolista podrá continuar su carrera en Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial ante la Corte de Migraciones, que podría prolongarse durante años. Pourrain no será deportado a la Argentina y durante todo el período de detención recibió el respaldo de su club, Miami United.

El arresto del futbolista argentino en Estados Unidos El futbolista de 36 años fue detenido el 6 de agosto por tres oficiales de civil en el aeropuerto de Florida mientras viajaba junto a su equipo, Miami United, a Los Ángeles. “Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron. Por lo que tenemos entendido, las instalaciones son lugares hacinados”, había declarado Juan Pourrain, el hermano de Matías luego de su arresto.

Matías llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa de turista por seis meses, cuando recibió la chance de jugar en el Ascenso del país norteamericano empezó a tramitar la residencia y consiguió un permiso de trabajo. “Está en una zona gris, en un limbo: la residencia todavía no fue aprobada, pero tampoco fue rechazada. Eso puede tardar años", explicó la abogada de Moraes a Clarín sobre el motivo de detención del argentino. La defensa tampoco descarta solicitar la salida voluntaria del jugador para que recupere su libertad y evite la deportación. La carrera de Pourrain comenzó en el Club Real Pilar, formó parte del equipo que venció a Vélez en la Copa Argentina 2019, y luego viajó a Estados Unidos donde vistió las camisetas de Miami Beach FC, el Miami City y el Club de Lyon, hasta su conjunto actual el Miami United DC.