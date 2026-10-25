El papa León XIV volvió a rezar el Ángelus en el Vaticano y dio un paso clave para beatificar a una argentina

Durante la celebración en la plaza San Pedro, el Pontífice llamó al diálogo y la paz tras el atentado contra una iglesia ortodoxa. En paralelo, el Vaticano informó el reconocimiento de las virtudes heroicas de Margarita Bavosi.

El Pontífice volvió a dirigirse a los fieles desde el Palacio Apostólico y pidió por las víctimas del ataque en Jordania. Además, reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, fallecida en Italia en 1985.

El papa León XIV retomó este domingo el rezo público del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano y pidió por las víctimas del atentado contra una iglesia ortodoxa en Jordania. La jornada también estuvo marcada por una decisión vinculada con la Argentina: el Pontífice aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Margarita Bavosi , conocida como “Luminosa”, un avance en el proceso que podría llevarla a la beatificación.

La aparición del Papa se produjo mientras continúa su recuperación de una intervención quirúrgica. Aunque su evolución médica es favorable, sus médicos le recomendaron no viajar en helicóptero para participar del encuentro interreligioso previsto para el martes 27 de octubre en Asís, por precaución y debido al escaso tiempo transcurrido desde la operación.

Durante el Ángelus, León XIV expresó su cercanía con las víctimas del ataque perpetrado el viernes contra fieles de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, en Jordania. El atentado dejó al menos nueve muertos y unos 40 heridos, según los primeros balances difundidos.

León XIV aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de la laica consagrada, integrante del Movimiento de los Focolares. La decisión constituye un avance en su camino hacia los altares, aunque todavía debe cumplir otros requisitos.

“Continuemos juntos rezando por la paz” , pidió el Pontífice ante los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro. También advirtió sobre las consecuencias de los conflictos armados y llamó a los dirigentes a promover soluciones diplomáticas.

“Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo” , sostuvo León XIV, quien instó a que las decisiones políticas estén inspiradas en el diálogo y la paz.

Quién fue Margarita Bavosi, la argentina que quedó más cerca de la beatificación

El sábado, León XIV aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Margarita Bavosi (1941-1985), una laica consagrada argentina conocida como “Luminosa”. La decisión fue anunciada por la Santa Sede después de que el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, presentara los decretos correspondientes.

Bavosi nació en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, en una familia de inmigrantes italianos. Fue la tercera de varios hermanos y perdió a su madre cuando tenía diez años. Después de graduarse como licenciada en Historia, encontró su vocación religiosa en la Obra de María, denominación oficial del Movimiento de los Focolares.

Margarita Bavosi, conocida como “Luminosa”, dedicó su vida al Movimiento de los Focolares. El decreto aprobado por el Papa permite avanzar en su causa, pero aún no implica que haya sido declarada beata.

En mayo de 1966 asumió responsabilidades en la comunidad de Paraná. Cuatro años después, Chiara Lubich, fundadora del movimiento, le encomendó compartir la conducción de la organización en España, tarea que desempeñó durante 14 años.

En 1981 comenzó a manifestar síntomas de una fibrosis pulmonar atípica. La enfermedad avanzó y murió el 7 de marzo de 1985, a los 43 años, en la localidad italiana de Albano Laziale.

El reconocimiento de sus virtudes heroicas constituye un avance importante en el proceso de santidad, pero no significa que ya haya sido beatificada. La decisión del Vaticano la sitúa en la categoría de venerable, reservada a las personas fallecidas a las que la Iglesia reconoce haber vivido las virtudes cristianas de manera excepcional.

Qué falta para que Margarita Bavosi sea beatificada y canonizada

El camino hacia la santidad contempla distintas etapas. Primero, la Iglesia reconoce las virtudes heroicas de una persona y la declara venerable. Para avanzar hacia la beatificación, generalmente debe comprobarse un milagro atribuido a su intercesión. En los casos de martirio reconocido, el procedimiento contempla una excepción a ese requisito.

La canonización constituye la instancia final y, por lo general, requiere la comprobación de un segundo milagro posterior a la beatificación.

Por lo tanto, la aprobación del decreto por parte de León XIV abre una nueva etapa en la causa de Bavosi, pero todavía no permite anunciar una fecha para su beatificación.

Entre los argentinos que alcanzaron la santidad figuran José Gabriel del Rosario Brochero, Artémides Zatti y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, canonizada en 2024. También hay otras causas en curso, como la del empresario Enrique Shaw, cuyo proceso avanzó tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión.

La recuperación del Papa y la expectativa por su visita a la Argentina

La reaparición de León XIV durante el Ángelus se produjo después de una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma que requirió la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Según el parte médico citado por medios italianos, el Pontífice presenta una evolución favorable, aunque sus médicos mantienen recomendaciones de prudencia para evitar esfuerzos innecesarios.

Por ese motivo, los profesionales que siguen su recuperación desaconsejaron el traslado en helicóptero previsto para el encuentro interreligioso de Asís del 27 de octubre, que conmemorará los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz impulsada por Juan Pablo II.