Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi cantarán ante el papa León XIV durante su visita a la Argentina

La organización de la visita papal confirmó los primeros nombres de la programación musical. Pereyra cantará en Luján, mientras que Pennisi participará del encuentro con jóvenes en Buenos Aires.

Pereyra se presentará el 11 de noviembre durante la misa que el Pontífice encabezará en Luján. Nahuel Pennisi también participará de las actividades, en un encuentro con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires.

El músico argentino Luciano Pereyra participará de la misa que el papa León XIV celebrará el próximo 11 de noviembre en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El propio artista anunció la noticia durante uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires.

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La presentación será uno de los momentos musicales de la visita del Pontífice al país, prevista del 8 al 11 de noviembre. La convocatoria también tendrá un componente personal para Pereyra: el cantante nació y creció en Luján, ciudad que alberga el santuario de la patrona de la Argentina.

Según informó el artista, interpretará, entre otros temas, “Si No Es Contigo” , su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum. La actuación tendrá además un antecedente significativo en su carrera: en agosto de 2000, cuando tenía 18 años, cantó ante Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Roma.

Otro de los artistas argentinos convocados es Nahuel Pennisi, quien formará parte del encuentro de León XIV con los jóvenes, previsto en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El músico compartirá la actividad con otros artistas y grupos que acompañarán la jornada. La propuesta artística busca reunir distintas expresiones musicales y culturales del país en una celebración que tendrá a los jóvenes como protagonistas.

Pennisi, reconocido por su trayectoria como cantante, guitarrista y compositor, se sumará así a una programación que combina referentes de la música popular con artistas vinculados a expresiones religiosas y corales.

Qué artistas participarán de las celebraciones papales

La organización de la visita dio a conocer los primeros nombres de la programación, que incluirá música y danza en distintos encuentros del recorrido del Papa por la Argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires, Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione participarán del encuentro con el personal y los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Para la previa y la misa en el Monumento de los Españoles fueron convocados, entre otros, Los Olmos, Athenas, Vero Sanfilippo y Corrientes Purajhei.

En Córdoba, la vigilia y la misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) contarán con la participación de Jorge Rojas, Jairo y distintos coros y agrupaciones musicales.

Por su parte, la celebración en la Basílica de Luján tendrá entre sus artistas a Luciano Pereyra, junto con los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

La organización anticipó que la lista de participantes se ampliará en los próximos días. En total, más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas previstas durante la visita papal.