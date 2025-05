Elecciones en Venezuela: el régimen de Nicolás Maduro proclamó la victoria en los comicios

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), afirmó que lograron una "gran victoria" en los comicios regionales y legislativos. La oposición asegura que más del 85% de los venezolanos "desobedeció" y no participó en las elecciones.

El régimen de Venezuela se proclamó ganador este domingo de l as elecciones parlamentarias y regionales . Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una jornada marcada por el boicot de gran parte de la oposición.

Los datos oficiales fueron divulgados al cierre de una jornada marcada por la división de la oposición -la mayoría decidió no presentarse-, denuncias de represión, baja participación y la inédita inclusión del Esequibo como territorio electoral.

Elecciones en Venezuela: el chavismo se proclamó ganador

Estas elecciones tuvieron lugar, además, tras la crisis de 2024, cuando Nicolás Maduro fue declarado ganador de las presidenciales en medio de denuncias de fraude.

En concreto, los venezolanos estaban llamados este domingo 25 de mayo a elegir un total de 569 cargos, entre ellos 285 diputados al Parlamento, 260 legisladores regionales y 24 gobernadores, incluido el del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, que lo controla.

Al final de la jornada, el chavismo aseguró haber logrado una "gran victoria" en los comicios regionales y parlamentarios. Sin embargo, esa afirmación tuvo lugar antes del cierre de los centros de votación, puesto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió el proceso.

"Otra gran victoria del día de hoy. Hoy toda Venezuela, (...) con la fuerza del voto, ha derrotado en toda la línea al fascismo en Venezuela y queda enterrado por la fuerza de la democracia", expresó el jefe del comando de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Para Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), el país caribeño ha dado "una lección al mundo entero acerca de la fuerza, de la potencia, de la intensidad, de la profundidad con que el pueblo de Venezuela vive su democracia".

"Hoy triunfó, con una fuerza indeclinable, la democracia venezolana. Por supuesto, no podemos dar ningún tipo de resultados, (...) pero lo que está a la vista no necesita anteojos", dijo el diputado, quien pidió esperar los resultados del organismo comicial, controlado por funcionarios afines al chavismo.

A su juicio, quienes llamaron a la abstención -en referencia a opositores como la reconocida exdiputada María Corina Machado- lo hicieron "de manera tonta, de manera estúpida", ya que, dijo, ha "ocurrido exactamente lo contrario".

Masiva abstención en las elecciones legislativas de Venezuela: María Corina Machado celebró la "sabiduría y valentía" del pueblo

A menos de un año de las últimas elecciones presidenciales -marcadas por las irregularidades y denuncias de fraude-, Venezuela volvió este domingo a las urnas para elegir a sus representantes regionales y parlamentarios. Sin embargo, con el objetivo de expresar el descontento con el régimen de Nicolás Maduro y la falta de legitimidad de su gobierno, la oposición llamó a sus seguidores a ausentarse y no participar de los comicios.

La estrategia impulsada principalmente por la líder opositora María Corina Machado dio resultados: según datos de la firma Meganálisis, la participación fue apenas superior al 12%. El dato es aún más llamativo al tener en cuenta que en las elecciones del 28 de julio del año pasado casi el 59% de la población se movilizó a votar.

En estos comicios -cuya fecha fue adelantada para pasar de página tras el escándalo del año pasado-, 21,4 millones de venezolanos estaban convocados para elegir 569 cargos, incluyendo 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores y 260 legisladores estatales.

Ante este escenario de abstención masiva, el régimen de Maduro salió a dar una respuesta desesperada y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció pasadas las 6 de la tarde que se extendería el horario de votación por una hora más.

A través de una publicación en su cuenta de X, Machado celebró la abstención de los venezolanos y afirmó: “La sabiduría y la valentía del pueblo venezolano son inmensas y conmovedoras. Otra gran lección para el mundo. Para todo el mundo”, escribió la referente política después de haber llamado días antes a los ciudadanos a quedarse en casa y rechazar lo que denominó como “una farsa, una trampa”.

Nicolás Maduro instó a los venezolanos a votar "por la paz y la vida"

Por el lado contrario, Maduro instó a los venezolanos a votar “por la paz y la vida” en estos comicios, que calificó como la elección “número 32” que se celebra “en 26 años” en el país caribeño. “Llegó el domingo 25 de mayo, domingo bendito, de elección democrática y libre de Venezuela”, afirmó el mandatario en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

De todas formas, su mensaje no tuvo efecto entre los votantes, que en su mayoría, decidieron no ir a votar. Además del mensaje de protesta que implica esta acción, también demuestra poca confianza en el sistema, a diez meses de las elecciones del 28 de julio, que estuvieron marcadas por fuertes denuncias de fraude. Aunque el oficialismo no haya mostrado nunca las actas que certifiquen los resultados, la Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó ganador de los comicios y fue juramentado en enero pasado por el Parlamento de mayoría oficialista como presidente para el período 2025-2031.

El mandatario adelantó este domingo que impulsará una reforma electoral para aplicar un sistema de votación de “circuitos comunales”.

“He hablado por la Comisión de Reforma de la Constitución y hemos acordado preparar un proceso de consulta y debate más incluyente, más abierto, más dialogante, de mayor tiempo, para entregarle en enero a la nueva Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional“, dijo Maduro en una declaración a la prensa tras votar en las cuestionables elecciones parlamentarias y legislativas.