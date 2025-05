Masiva abstención en las elecciones legislativas de Venezuela: María Corina Machado celebró la "sabiduría y valentía" del pueblo

A menos de un año de las últimas elecciones presidenciales - marcadas por las irregularidades y denuncias de fraude -, Venezuela volvió este domingo a las urnas para elegir a sus representantes regionales y parlamentarios. Sin embargo, con el objetivo de expresar el descontento con el régimen de Nicolás Maduro y la falta de legitimidad de su gobierno, la oposición llamó a sus seguidores a ausentarse y no participar de los comicios.

A través de una publicación en su cuenta de X, Machado celebró la abstención de los venezolanos y afirmó: “La sabiduría y la valentía del pueblo venezolano son inmensas y conmovedoras. Otra gran lección para el mundo. Para todo el mundo”, escribió la referente política después de haber llamado días antes a los ciudadanos a quedarse en casa y rechazar lo que denominó como “una farsa, una trampa”.

Otra gran lección para el mundo.

Para TODO EL MUNDO. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 25, 2025

Nicolás Maduro instó a los venezolanos a votar "por la paz y la vida"

Por el lado contrario, Maduro instó a los venezolanos a votar “por la paz y la vida” en estos comicios, que calificó como la elección “número 32” que se celebra “en 26 años” en el país caribeño. “Llegó el domingo 25 de mayo, domingo bendito, de elección democrática y libre de Venezuela”, afirmó el mandatario en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

De todas formas, su mensaje no tuvo efecto entre los votantes, que en su mayoría, decidieron no ir a votar. Además del mensaje de protesta que implica esta acción, también demuestra poca confianza en el sistema, a diez meses de las elecciones del 28 de julio, que estuvieron marcadas por fuertes denuncias de fraude. Aunque el oficialismo no haya mostrado nunca las actas que certifiquen los resultados, la Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó ganador de los comicios y fue juramentado en enero pasado por el Parlamento de mayoría oficialista como presidente para el período 2025-2031.

El mandatario adelantó este domingo que impulsará una reforma electoral para aplicar un sistema de votación de “circuitos comunales”.

“He hablado por la Comisión de Reforma de la Constitución y hemos acordado preparar un proceso de consulta y debate más incluyente, más abierto, más dialogante, de mayor tiempo, para entregarle en enero a la nueva Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional“, dijo Maduro en una declaración a la prensa tras votar en las cuestionables elecciones parlamentarias y legislativas.