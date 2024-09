EN VIVO: Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan en el primer debate a dos meses de las elecciones de EEUU

Live Blog Post

Nicolás Maduro bromeó sobre el debate: quería ir pero le "robaron el avión"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bromeó el martes diciendo que "casi" viaja a Estados Unidos para acompañar el debate presidencial en ese país pero que le "robaron el avión", aludiendo a la aeronave incautada hace una semana por las autoridades estadounidenses.

"Estoy muy pendiente del debate de esta noche casi que me voy p'allá", ironizó Maduro, cuya reelección ha sido cuestionada. "Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me fuera p'allá", al choque entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris en Filadelfia.

"Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana, (Luis) Abinader, que es un bandido, un ladrón, el pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento", prosiguió Maduro en una transmisión obligatoria por radio y televisión en Caracas.

La aeronave, un Dassault Falcon 900EX, fue embargada el 2 de septiembre por las autoridades estadounidenses en República Dominicana, donde se encontraba retenida desde mayo, y trasladada a Florida. El Departamento de Justicia explicó que el aparato fue adquirido ilegalmente y sacado de contrabando para uso de Maduro.