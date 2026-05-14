No viajes a Estados Unidos sin saber esto: la multa de miles de dólares que tenés que evitar

Un descuido muy común en los aeropuertos puede derivar en sanciones muy caras y hasta problemas antes del embarque.

Al emprender un viaje a Estados Unidos, miles de pasajeros atraviesan los controles aeroportuarios sin conocer completamente las normas que aplican las autoridades de seguridad. En este contexto, existe un objeto permitido en algunos países que puede transformarse en un serio inconveniente económico y legal al momento de subir al avión.

La Administración de Seguridad en el Transporte , conocida como TSA por sus siglas en inglés, endureció las advertencias sobre ciertos elementos prohibidos dentro de la cabina. En los casos más leves, si lo detectan pueden confiscártelo, pero en otros la consecuencia incluye sanciones económicas de miles de dólares.

Uno de los elementos que la TSA mantiene bajo estricta vigilancia es el gas pimienta o spray de defensa personal . Si bien muchas personas lo llevan como método de protección en su día a día, las autoridades estadounidenses prohíben transportarlo dentro del equipaje de mano.

La medida busca evitar incidentes dentro de la cabina del avión, ya que incluso los envases pequeños pueden generar riesgos para pasajeros y tripulación si se da una descarga accidental durante el vuelo. Según las normas vigentes, este producto solamente puede viajar en el equipaje despachado y su recipiente no debe superar los 118 mililitros, equivalentes a 4 onzas líquidas. Además, el envase necesita contar con un sistema de seguridad que le impida ser activado sin querer.

El spray no puede contener más de un 2% de gas lacrimógeno. Si el producto supera ese límite o aparece dentro de la cabina, las autoridades pueden aplicar multas económicas que pueden llegar hasta los u$s2.000 y, en algunos escenarios más graves, incluso superarlos. El monto final depende de distintos factores, como la gravedad de la infracción o si el pasajero ya tuvo antecedentes similares.

En aeropuertos estadounidenses, los controles sobre el equipaje de mano aumentaron durante los últimos años, donde prestan atención a los líquidos, aerosoles y objetos que podrían poner en riesgo la seguridad aérea. Por ese motivo, muchos viajeros terminan sorprendidos cuando descubren que un artículo habitual queda retenido antes del embarque.

Equipaje viaje valija Este artículo de uso diario es motivo de sanciones económicas severas. Magnific

Las recomendaciones de la TSA: cuáles son los objetos restringidos

Antes de preparar una valija para un vuelo internacional hacia Estados Unidos, la TSA recomienda revisar la lista oficial de artículos permitidos y prohibidos para evitar demoras, pérdidas económicas y situaciones incómodas dentro del aeropuerto. Una de las reglas más conocidas es el límite para líquidos, geles y hasta los aerosoles dentro de la cabina, que dice que ningún envase puede superar los 100 mililitros y todos deben transportarse dentro de una bolsa transparente.

Las autoridades también aconsejan etiquetar correctamente el equipaje con nombre y datos de contacto actualizados, ya que ayuda ante extravíos o inspecciones adicionales. También se recomienda poner candados aprobados por la TSA, porque permiten que los agentes inspeccionen el contenido sin romper la cerradura, algo muy común en vuelos internacionales.

Dentro de la lista de elementos restringidos se encuentran las herramientas, cuchillos, aerosoles inflamables, baterías específicas y ciertos artículos deportivos que suelen quedar sujetos a revisión especial según sus características. En el caso del gas pimienta, la TSA aclaró que no todas las situaciones terminan automáticamente en multas, cuando el pasajero coopera y el episodio se considera un error menor, los agentes pueden limitarse a retirar el producto y emitir una advertencia.

La situación cambia cuando existe resistencia, reincidencia o un riesgo muy alto para la seguridad, en esos escenarios, las sanciones económicas se aplican sin excepciones. Las autoridades aeroportuarias estadounidenses explican que estas restricciones buscan reducir incidentes durante los vuelos y proteger tanto a pasajeros como al personal de cabina.