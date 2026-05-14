Xi Jinping y Donald Trump celebraron avances comerciales, pero China dejó una dura advertencia a EEUU sobre Taiwán

Trump y Xi destacaron progresos económicos en Beijing, pero la cumbre dejó fuertes advertencias chinas por Taiwán y tensiones vinculadas a Irán.

Donald Trump y Xi Jinping mantuvieron una reunión bilateral en Beijing marcada por avances comerciales y fuertes tensiones geopolíticas.

Donald Trump y Xi Jinping celebraron avances en materia comercial durante una reunión bilateral en Beijing, aunque el encuentro también dejó una advertencia firme de China a Estados Unidos por la situación de Taiwán y expuso diferencias sensibles en el tablero internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cumbre se desarrolló en el Gran Salón del Pueblo y combinó una ceremonia oficial con una reunión privada que se extendió por poco más de dos horas. Luego, ambos mandatarios realizaron una visita conjunta al Templo del Cielo , en un gesto de cordialidad pública que contrastó con la dureza de algunos mensajes políticos.

Tras el encuentro en el Gran Salón del Pueblo, ambos mandatarios visitaron juntos el Templo del Cielo.

En el plano comercial , tanto Washington como Beijing destacaron progresos en las conversaciones entre equipos técnicos. Desde la parte china se informó que las negociaciones arrojaron resultados considerados “globalmente equilibrados y positivos”, con el objetivo de sostener el intercambio económico y dar continuidad a mecanismos de cooperación.

Durante las declaraciones públicas previas al encuentro privado, Trump buscó reforzar el tono de entendimiento con elogios directos hacia Xi. El mandatario estadounidense sostuvo: “Eres un gran líder; a veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos”, además de remarcar su expectativa de que la relación bilateral “será mejor que nunca”.

Xi, en tanto, mantuvo un tono más institucional, insistiendo en la importancia de la cooperación económica y en la necesidad de evitar escaladas innecesarias entre ambas potencias.

Xi Jinping y Donald Trump La cumbre entre Estados Unidos y China dejó señales de distensión económica, aunque Beijing endureció su postura sobre Taiwán.

Taiwán: el punto más sensible de la cumbre

El capítulo más tenso de la reunión volvió a ser la situación de Taiwán, considerado por Beijing como el tema central de la relación con Washington. Xi fue categórico al advertir que, si el asunto no se maneja adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrían derivar en “choques e incluso conflictos”, lo que implicaría un deterioro profundo del vínculo bilateral.

En la misma línea, el líder chino remarcó que la estabilidad global depende de una gestión cuidadosa de esta cuestión, insistiendo en que la llamada “cuestión taiwanesa” es una línea roja para China. El mensaje funcionó como una advertencia directa a Estados Unidos en medio de la creciente cooperación económica que ambas partes intentan sostener.

Además, la tensión se ve reforzada por el rol estratégico de Taiwán en la industria tecnológica global, especialmente en la producción de semiconductores, un punto clave en la competencia por el liderazgo tecnológico mundial.

Donald Trump, Xi Jinping Trump elogió públicamente al líder chino y destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral. X: @SpoxCHN_LinJian

Irán y el tablero geopolítico internacional

Más allá del eje bilateral, la cumbre estuvo atravesada por la guerra vinculada a Irán y el impacto que el conflicto tiene en la economía global, particularmente en el mercado energético. La crisis en el estrecho de Ormuz y el aumento de los precios del petróleo sumaron presión al contexto de las negociaciones.

Estados Unidos busca que China ejerza mayor influencia sobre Teherán, mientras que Beijing mantiene vínculos económicos y energéticos estratégicos con Irán, lo que complejiza cualquier coordinación directa entre ambas potencias.

Una relación entre cooperación y competencia estratégica

Pese a los avances en materia comercial, la reunión dejó en evidencia que la relación entre Estados Unidos y China sigue marcada por una doble lógica de cooperación económica y rivalidad geopolítica.

Xi Jinping y Donald Trump (1) Taiwán volvió a convertirse en el principal foco de tensión entre China y Estados Unidos durante la cumbre. X: @PDChina

Mientras la Casa Blanca intenta avanzar en acuerdos comerciales y reducir desequilibrios en sectores clave como agricultura, energía y tecnología, Beijing insiste en limitar las restricciones sobre exportaciones sensibles, especialmente en el área de semiconductores.

El encuentro concluyó con gestos de distensión pública y mensajes de voluntad de cooperación, pero también con advertencias firmes que reflejan que la relación entre ambas potencias continúa atravesada por tensiones estructurales difíciles de resolver a corto plazo.