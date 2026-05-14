Caso Manuel Adorni: piden informes por criptoactivos, oficios a empresas hoteleras y compañías de seguros

El fiscal Gerardo Pollicita profundizó la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y pidió informes sobre movimientos con criptoactivos, pólizas de seguros, cuentas bancarias y viajes realizados junto a su esposa.

La Justicia también puso la lupa sobre los viajes a Nueva York y Bariloche, mientras el contratista que remodeló la casa del funcionario ratificó que cobró “todo en efectivo” y en dólares.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó este jueves nuevas medidas en la causa en la que s e investiga por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete Manuel Adorni . Entre otras, pidió información a “ empresas proveedoras de servicios de activos virtuales ” del funcionario y su esposa.

El fiscal quiere ahondar en cómo se financiaron los viajes de los Adorni y su esposa y solicitó información a una agencia de viajes para que precise la modalidad de pago del pasaje aéreo de regreso desde la ciudad de Nueva York a Buenos Aires en febrero pasado.

Pollicita solicitó información a un establecimiento hotelero de Bariloche, el Llao Llao, para obtener información sobre una reserva y el método de pago empleado. Quién pagó por ese viaje, cómo se pagó, son algunas de las preguntas que en algún momento el jefe de Gabinete deberá explicar. Mientras tanto, la justicia reúne documentación.

Además, el fiscal ofició a diversos bancos para determinar si Bettina Angeletti y Manuel Adorni registran cuentas bancarias o tarjetas de crédito allí. Por otra parte se libró oficio a diversas “empresas proveedoras de servicios de activos virtuales” para conocer si el matrimonio registra cuentas o tarjetas allí. L a Justicia detectó que Adorni habría hecho movimientos de miles de dólares con criptoactivos y la fiscalía ya avanza en esa pista.

Habló el contratista de Manuel Adorni y ratificó el cobro de los u$s245.000 "en negro"

Matías Tabar, el contratista que declaró como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, habló públicamente este miércoles y ratificó el monto de la obra realizada en la casa del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El empresario sostuvo que la remodelación tuvo un costo de u$s245 mil y rechazó las acusaciones lanzadas por Javier Milei, quien lo había vinculado al kirchnerismo.

Sobre el trabajo realizado, Tabar explicó: “El cobro fue en dólares, obviamente, pero no es que yo le cobré u$s250 mil y me los trajo a casa en una caja de zapatos. Yo le paso un presupuesto, el cual él acepta, empezamos a trabajar y se empiezan a pedir una cosa u otra cosa, como cualquiera...y ya que cambiamos esto, y ya que estamos lo otro".

En referencia a la relación con Adorni, el contratista aseguró que mantenían un “trato normal” con Adorni, y que no le facturó porque así se maneja normalmente con la mayoría de sus clientes. “Ninguna persona en Argentina que se esté construyendo una casa declara todo”, afirmó. “Todo fue en efectivo" detalló y explicó que para los pagos se manejaban "en dólares".

“Se pidió un anticipo, como en cualquier obra, y el resto se fue entregando a medida que avanzaban los trabajos", precisó sobre los pagos del jefe de Gabinete. "No hubo ningún bolso lleno de dólares ni escenas cinematográficas”, insistió, y completó: “Esto termina desembocando en el total de la obra, que fue el que yo declaro cuando el fiscal me preguntó cuánto costó la obra”.

“Acá todo el mundo trabaja en negro”, se defendió Tabar, aunque luego aclaró: “No quiere decir que esté bien”.