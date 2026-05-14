Sesión en el Senado tratará pliegos de nuevos jueces y el pago de fondos buitre + Agregar ámbito en









Serán 78 cargos de vacantes en el Poder Judicial. Además, se tratará el programa de entrega de armas.

El Senado tendrá la segunda sesión del año.

Este jueves desde las 15, el Senado de la Nación volverá a sesionar con una agenda de propuestas que anticipa una aprobación sin mayores sobresaltos para iniciativas que cuentan con el patrocinio del Gobierno. En segundo plano, avanza el debate de la reforma electoral y de la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada".

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Será la segunda sesión del año en el Senado, tras una celebrada en marzo que trató pliegos y ascensos militares. En esta jornada, se abordarán pliegos para ocupar espacios vacantes en distintos tribunales del Poder Judicial. En tres audiencias consecutivas en la Comisión de Acuerdos en las últimas semanas se revisaron un total de 78 aspirantes a cargos judiciales. Se trata de una primera tanda antes de que se presenten otros 45 nuevos pliegos, que aún no se trataron en comisiones.

Además de los 78 aspirantes, se podría oficializar la postergación del cargo de Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal. El juez es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Senado Mahiques El juez Mahiques validó su pliego en la Comisión de Acuerdos en el Senado.

La agenda también incluye la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por $171 millones. La iniciativa implica un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantenían judicializada deuda soberana nacional cuando el país ingresó en default en 2001. Aunque el acuerdo de la Argentina con la Justicia estadounidense era avalar la operación para el 30 de abril, se alcanzó una postergación para el 31 de mayo. El oficialismo alcanzó un dictamen mayoritario la semana pasada y cuenta con el apoyo de sectores del justicialismo provincial, aunque el bloque peronista mayoritario presentó su propio proyecto.

También se aguarda por una prórroga del programa de entrega de armas coordinado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), mecanismo con extendido nivel de apoyo en todos los bloques. El peronismo buscará sentar postura en los temas de coyuntura a través de cuestiones de privilegio.

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