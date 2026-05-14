Legislatura porteña: el PRO negocia voto a voto para sancionar la ampliación del Presupuesto

El oficialismo trabaja para reunir las voluntades que le permitan aprobar los cambios impulsados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Al apoyo radical y del larretismo deberá sumarle votos libertarios o del peronismo, que reniegan de acompañar al proyecto.

La sesión estaba convocada para las 11 de este jueves, pero pasado el mediodía se demoraba su inicio.

La Legislatura porteña trata este mediodía un pedido de ampliación del Presupuesto 2026 enviado por Jorge Macri ante el aumento de la inflación registrado en el primer cuatrimestre del año. Con apoyo radical y del larretismo, el oficialismo negocia voto a voto con los bloques duros ante la resistencia de La Libertad Avanza y el peronismo.

“Las leyes se negocian hasta último minuto”, confesó una fuente parlamentaria del macrismo respecto al estado de situación, confiados en poder lograr aunar posiciones en pos de habilitar el incremento de partidas que solicitó el jefe de Gobierno porteño. “Creemos que vamos a llegar al número” , afirman en el PRO.

El inicio de la sesión estaba previsto para las 11hs y comenzó pasadas las 13 con 45 legisladores presentes, un dato que en un principio era favorable al oficialismo para acercarse a la mayoría, pero con el correr de la sesión comenzaron a llegar los rezagados. Por ese motivo, persisten dudas sobre si la bancada que conduce Silvia Lospennato iba a poder juntar los votos necesarios.

La iniciativa logró salir de la Comisión de Presupuesto que conduce el macrista Waldo Wolff con un dictamen de mayoría gracias al apoyo del radicalismo y al voto en disidencia parcial de la tropa que conduce Pilar Ramírez y del bloque larretista de Confianza y Desarrollo.

Del otro lado, el peronismo anticipó que no acompañará la iniciativa. Ante la consulta de este medio, reafirmaron que votarán en unanimidad en contra de los cambios impulsados por Macri. Acusan al Gobierno de cargar el peso de la ampliación sobre los contribuyentes al no modificar el tope para la exención de Ingresos Brutos.

El oficialismo enfrenta también la resistencia del bloque de La Libertad Avanza, que rechaza el aumento presupuestario en sintonía con la posición del presidente Javier Milei. “No vamos a acompañar”, reiteran, aunque en el PRO ven posible un cambio de postura en base a negociaciones que incluirían el apoyo a la adhesión al RIGI y al RIMI, dos iniciativas libertarias, y a la modificación de la ley Impositiva que impulsa Pilar Ramírez.

La jefa de bloque libertaria, alfil de Karina Milei en el recinto, propone aumentar los topes de exención de Ingresos Brutos en un 7,5% para reducir el impacto tributario que el aumento de la inflación está provocando en las actividades de comercialización mayorista y minorista. La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría, firmado en tándem con el PRO.

Jorge Macri pide autorización para aumentar el Presupuesto de CABA

El proyecto solicita autorización para incorporar $2.6 billones al gasto anual. Se trata de un incremento del 15.5% sobre el cálculo previsto, para el cual se tomó la meta inflacionaria prevista por Javier Milei y Luis Caputo que estimaba un 10,1% para todo el 2026, cifra que fue sobrepasada en el primer cuatrimestre.

El propio jefe de Gobierno argumenta el pedido a raíz de la suba en los precios. "En el mes de abril, la inflación superará la estimación anual establecida en el presupuesto aprobado por esa Legislatura para el corriente año", señaló en el texto. El IPC de CABA ya registró un 11,6% en cuatro meses. Este jueves a las 16 se conoce el índice del INDEC.

El principal aumento es para hacer frente a "gastos en personal", que se llevará $950.627 millones a raíz de los aumentos salariales. También la partida para limpieza, seguridad y orden del espacio público insumirá otros $733.224 millones. En tanto que para movilidad solicita otros $370.986 millones. Servicios de deuda pública insumirá otros $160.681 millones.

En compensación, el Ministerio de Hacienda que conduce Gustavo Arengo proyecta un incremento en los recursos para compensar la suba. En términos tributarios, estima un aumento en los ingresos de más de $1,5 billones, compuestos en su mayoría por recaudación local ($1,3 billones) y por recursos provenientes de la coparticipación ($216.079 millones). Si bien actualmente Nación acumula una deuda superior a los $800.000 millones del fallo de la Corte, CABA continúa recibiendo las transferencias automáticas.