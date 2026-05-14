Las compras del BCRA ya superaron los u$s8.000 millones en lo que va del año

La autoridad monetaria compró u$s140 millones en el mercado cambiario y llevó el acumulado de mayo a u$s861millones. Sin embargo, las reservas brutas retrocedieron u$s337 millones y finalizaron en u$s46.194 millones.

El BCRA superó los u$s8.000 millones comprados en 2026, aunque las reservas cayeron por pagos a organismos y el impacto de las cotizaciones de activos.

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar con saldo comprador este jueves 14 de mayo y superó los u$s8.000 millones adquiridos en lo que va de 2026 . La autoridad monetaria compró u$s140 millones en el mercado de cambios, con lo que el acumulado anual ascendió a u$s8.012 millones.

En mayo, el saldo comprador ya alcanza los u$s861 millones , en un contexto de fuerte oferta privada de divisas que continúa dándole margen al Central para recomponer reservas. Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s337 millones respecto de la rueda anterior y finalizaron en u$s46.194 millones.

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la baja de las reservas respondió, entre otros factores, a “bajas de cotizaciones por aproximadamente unos u$s30 millones y pagos a organismos por otros u$s30 millones”. De esta manera, el incremento por las compras oficiales quedó más que compensado por otros movimientos que impactaron sobre el stock de reservas.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió 0,5% y cerró en $1.396 para la venta , por lo que volvió a acercarse a la zona de los $1.400. Aun así, se mantuvo por octava rueda consecutiva por debajo de ese nivel, en una rueda atravesada por una abundante oferta privada de divisas.

La cotización continuó lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este jueves se ubicó en $1.729,14. Así, el tipo de cambio mayorista conservó una brecha amplia frente al límite superior de la banda, lo que reduce la necesidad de intervenciones defensivas por parte del Banco Central en el corto plazo.

La oferta privada sostuvo al oficial, pero crece la cobertura en los paralelos

La dinámica cambiaria volvió a mostrar una combinación de factores. Por un lado, el ingreso de dólares comerciales siguió sosteniendo al mercado oficial y permitió que el BCRA continuara acumulando compras. Por el otro, en la city advierten que comenzó a observarse una mayor dolarización de carteras en los segmentos financieros, luego de varias semanas de apreciación cambiaria y pérdida de atractivo del carry trade.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo en $1.414 para la venta. Entre los financieros, el MEP operó en $1.418,8, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.479,8. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.420 para la venta en el mercado informal.

“Hay inversores que optan por dolarizar sus carteras”, resumió Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, quien señaló que la caída del atractivo del carry trade comenzó a influir sobre la demanda de dólares financieros.

En la misma línea, Maximiliano Ramírez, director de Lambda Consultores, sostuvo que la dinámica reciente de los dólares paralelos responde a una combinación de factores que el mercado viene monitoreando, aunque aclaró que no se observan movimientos desordenados ni grandes saltos cambiarios.

Entre los elementos que generan mayor cautela aparecen las dudas sobre la continuidad del proceso de desinflación, la baja de tasas en pesos, las necesidades de financiamiento del Gobierno de cara a los vencimientos de julio y el ruido político asociado al calendario electoral.

El mercado monitorea la capacidad del BCRA para retener reservas

Los contratos de dólar futuro operaron con tendencia bajista. El mercado proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.401,5 para fines de mayo y de $1.617 hacia diciembre, lo que implicaría subas de 0,8% y 16,2%, respectivamente.

El dato cobra relevancia en una jornada en la que se conoció que la inflación de abril fue del 2,6%, con lo cual a fines de junio, el techo de la banda se ubicaría en torno a $1.807.

Por ahora, la combinación entre liquidación de exportaciones, oferta privada de divisas y compras oficiales mantiene contenido al dólar oficial. Sin embargo, la caída de reservas pese al saldo comprador del BCRA dejó en evidencia que el mercado seguirá mirando no solo cuánto compra la autoridad monetaria, sino también su capacidad para retener esos dólares en el balance.