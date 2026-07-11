Tras el "fin" del alto al fuego, EEUU le exigió a Irán dejar de atacar barcos en el estrecho de Ormuz

EEUU le exigió a Irán que declare públicamente la apertura del estrecho de Ormuz y que se comprometa a dejar de disparar contra buques mercantes, en el marco de las negociaciones que se celebrarán en Omán este sábado.

Los medios estadounidenses sostuvieron, en cita a funcionarios anónimos, que Teherán había reconocido en privado ante los asesores del presidente Donald Trump que el ataque a los barcos fue un error , aunque, según los informes, los iraníes atribuyeron la culpa a un grupo interno disidente.

Por su lado, el republicano sostuvo que ambas partes acordaron continuar las conversaciones indirectas a pesar de los combates de esta semana en Ormuz, que la Casa Blanca consideró una violación del alto el fuego.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi , afirmó que su país había "cumplido su palabra" respecto al alto el fuego. En junio, ambas naciones firmaron un memorando de entendimiento en el que Teherán se comprometía, en parte, a garantizar el paso seguro de los buques mercantes.

No obstante, según informaron altos funcionarios estadounidenses a CBS News, Irán indicó que una secta "rebelde" de extremistas estaba intentando sabotear las negociaciones disparando contra buques mercantes. Se espera que el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, junto al resto del equipo diplomático, lideren las negociaciones del sábado a la par de que del lado persa, se espera la presencia de Araghchi.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que su país había "cumplido su palabra" respecto al alto el fuego.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, funcionarios estadounidenses confirmaron que enviaron un mensaje a los líderes de Teherán, a través de mediadores regionales, exigiendo que declare la apertura de Ormuz y el cese de los disparos. "O nos dan esa declaración o no obtendremos un buen resultado para ellos", sostuvieron según cita de Reuters.

Donald Trump aceptó seguir negociando con Irán, pero hizo una fuerte advertencia: "El alto al fuego terminó"

El presidente de EEUU Donald Trump aseguró que su país aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero insistió con una dura advertencia: que el alto el fuego entre los dos países terminó. La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra, tras el ataque israelí-estadounidense contra Irán del 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad.

“Irán nos pidió que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero EEUU les comunicó, sin lugar a dudas, que el alto el fuego se ha terminado”, se jactó Trump desde su plataforma Truth Social. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de esta semana, el mandatario sostuvo que para él, el alto el fuego de abril había terminado, y calificó a los funcionarios iraníes de “basura” y “gente enferma”.