La NASA lanzó el Nancy Grace Roman, el telescopio que cambiará la forma de observar el universo

El organismo espacial de Estados Unidos puso en órbita su nuevo telescopio espacial, diseñado para estudiar algunos de los mayores misterios del cosmos. Tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el de Hubble.

El Nancy Grace Roman comenzó su viaje hacia el punto L2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde allí observará el universo en el infrarrojo y buscará nuevas pistas sobre la expansión cósmica, los exoplanetas y la materia oscura.

La NASA dio este domingo un nuevo paso en la exploración espacial con el lanzamiento del Nancy Grace Roman Space Telescope , un observatorio de nueva generación que tendrá como misión estudiar algunos de los grandes interrogantes de la astronomía moderna.

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El telescopio despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida , a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX . El lanzamiento se produjo a las 7:26 de la mañana, hora del este de Estados Unidos —las 8:26 en Argentina— y posteriormente la NASA confirmó la separación del observatorio de la segunda etapa del lanzador.

La misión, bautizada en homenaje a Nancy Grace Roman , la primera jefa de astronomía de la NASA y una de las figuras fundamentales en el desarrollo del programa espacial estadounidense, representa una nueva generación de observatorios destinados a estudiar el universo a gran escala.

Una de las principales diferencias entre Roman y telescopios como Hubble o el James Webb estará en la cantidad de cielo que podrá observar en cada imagen.

El nuevo observatorio tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el de Hubble , pero conservará una resolución y sensibilidad infrarroja capaces de estudiar objetos extremadamente distantes. NASA estima que podrá realizar relevamientos del cielo hasta 1.000 veces más rápido que Hubble .

La combinación entre velocidad y amplitud permitirá construir enormes mapas del universo y observar miles de millones de objetos. NASA calcula que Roman estudiará más de 1.000 millones de galaxias durante su misión.

@SpaceX

El gran misterio: qué es la energía oscura

Uno de los principales objetivos científicos de Roman será estudiar la energía oscura, el fenómeno que se relaciona con la expansión acelerada del universo.

Los científicos saben que el universo no solamente se está expandiendo, sino que esa expansión se acelera. Sin embargo, todavía no existe una explicación definitiva sobre qué produce ese comportamiento.

Roman observará grandes cantidades de galaxias y supernovas lejanas para reconstruir cómo evolucionó el universo a lo largo del tiempo. Esos datos permitirán mejorar las mediciones sobre la expansión cósmica y poner a prueba diferentes teorías sobre la naturaleza de la energía oscura.

@NASARoman

También buscará materia oscura

La misión también permitirá investigar la materia oscura, una forma de materia que no emite ni refleja luz y que, por eso, no puede observarse directamente.

Su presencia puede inferirse por los efectos gravitacionales que produce sobre otros objetos. Al estudiar la distribución y las formas de enormes cantidades de galaxias, Roman permitirá obtener nuevas pistas sobre cómo se distribuye esta materia invisible a través del universo.

Miles de nuevos planetas fuera del Sistema Solar

Otro de los grandes objetivos será encontrar exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol.

Roman utilizará, entre otras herramientas, la técnica de microlente gravitacional, que permite detectar planetas cuando su gravedad altera momentáneamente la luz de una estrella ubicada detrás.

NASA estima que la misión podría descubrir alrededor de 100.000 nuevos mundos durante sus primeros cinco años. El relevamiento permitirá construir un verdadero censo estadístico de sistemas planetarios de la Vía Láctea.

La misión también cuenta con un coronógrafo, un instrumento diseñado para bloquear la luz de una estrella y permitir la observación directa de objetos más débiles que se encuentren cerca de ella. Es una tecnología especialmente importante para el estudio de exoplanetas y discos donde se forman nuevos mundos.

Roman y James Webb: dos telescopios, objetivos diferentes

El Nancy Grace Roman no llega para reemplazar al James Webb Space Telescope. Los dos observatorios fueron diseñados para complementarse.

Mientras Webb puede concentrarse en objetos individuales con un nivel de detalle extraordinario, Roman tendrá una capacidad mucho mayor para barrer grandes regiones del cielo y encontrar fenómenos que luego puedan ser estudiados con mayor profundidad por otros telescopios.

La propia NASA destaca que el trabajo conjunto entre ambos observatorios permitirá obtener una visión más completa del universo.

¿Dónde estará el nuevo telescopio?

Después de su lanzamiento, Roman viajará hasta el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra, conocido como L2, ubicado aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Desde esa posición podrá realizar observaciones estables del universo y mantener condiciones adecuadas para sus instrumentos. NASA diseñó la misión con una duración primaria de cinco años, aunque el objetivo operativo es que pueda funcionar durante aproximadamente una década.

Una gigantesca base de datos del universo

Más allá de las imágenes que pueda producir, uno de los grandes legados de Roman será la enorme cantidad de información científica que generará.

El telescopio realizará relevamientos sistemáticos y permitirá estudiar desde galaxias lejanas y agujeros negros hasta estrellas, planetas y objetos del propio Sistema Solar. La NASA prevé que sus datos se conviertan en un archivo científico de enorme valor para investigadores de distintas áreas de la astronomía.

Con Roman, la NASA apunta así a cambiar una de las reglas tradicionales de la astronomía: en lugar de mirar durante mucho tiempo un único rincón del cielo, el nuevo observatorio podrá recorrer enormes extensiones del universo con una velocidad y precisión inéditas.

El telescopio acaba de comenzar su viaje. Ahora empieza la etapa en la que los científicos esperan que esas observaciones permitan responder algunas de las preguntas más profundas sobre cómo nació, cómo evolucionó y hacia dónde se dirige el universo.