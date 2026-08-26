Astronautas de la NASA y la ESA instalaron una antena de alta velocidad para conectar el espacio con la Tierra + Agregar ámbito en









La instalación tiene base en la Estación Espacial Internacional (EEI). Las primeras pruebas efectuadas sobre el nuevo equipo registraron niveles adecuados de potencia y transmisión de datos.

Astronautas de la NASA instalaron una antena de alta velocidad que conecta Espacio-Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que finalizó con éxito la instalación de una nueva antena de comunicación Espacio-Tierra en la Estación Espacial Internacional (EEI), un dispositivo clave para transmitir información a alta velocidad entre la estación y el Centro de Control de Misiones de Houston.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La operación estuvo a cargo del astronauta Anil Menon, de la NASA, y de Sophie Adenot, integrante de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ambos completaron una caminata espacial de seis horas y media para realizar las tareas previstas en el exterior de la estación.

Además de colocar la nueva antena, los astronautas aseguraron una unidad averiada que había sido retirada previamente y la trasladaron hasta una plataforma destinada al almacenamiento de repuestos dentro de la estructura de soporte de la EEI.

Las primeras pruebas efectuadas sobre el nuevo equipo registraron niveles adecuados de potencia y transmisión de datos. Los controladores de vuelo en tierra continuarán supervisando su funcionamiento para comprobar su desempeño.

Cómo funciona la nueva antena Espacio-Tierra La antena cumple un papel fundamental en las comunicaciones de la Estación Espacial Internacional, ya que permite transmitir voz, telemetría crítica de los sistemas de control y streaming de video HD en tiempo real.

La antena pretende transmitir la máxima información posible. Archivo Para concretar esas comunicaciones utiliza la red de satélites TDRS (Tracking and Data Relay Satellite) de la NASA, encargada de facilitar el intercambio de información entre vehículos espaciales y las instalaciones ubicadas en la Tierra. El dispositivo está preparado para mantenerse orientado continuamente hacia los satélites geoestacionarios mientras la EEI se desplaza alrededor del planeta a aproximadamente 28.000 kilómetros por hora. De esta manera, la instalación permite reforzar una infraestructura esencial para mantener el flujo de información entre los astronautas, los sistemas de la estación y los equipos responsables de supervisar las operaciones desde Houston.

Temas NASA

Astronautas

Tierra