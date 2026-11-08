Insólito final en una pelea de boxeo: el ganador hizo un gesto obsceno y desencadenó una batalla campal en el ring

Mourad Aliev venció a Umut Camkiran por decisión unánime y se quedó con el título Plata del CMB, pero su festejo desató una violenta reacción.

El boxeador Mourad Aliev derrotó por decisión unánime a Umut Camkiran en Estambul y conquistó el título mundial Plata de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, el resultado deportivo quedó opacado por una batalla campal que estalló sobre el cuadrilátero , con golpes, empujones, lanzamiento de sillas y enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos y espectadores.

El escándalo comenzó cuando se anunció la victoria del púgil ruso, radicado en Alemania. Aliev levantó los brazos para celebrar y pareció hacer gestos obscenos hacia el público , una actitud que provocó la reacción de su rival y de varios asistentes que intentaron acercarse al ring.

Camkiran fue uno de los primeros en acercarse a Aliev para recriminarle su festejo. La situación escaló rápidamente cuando otros espectadores intentaron ingresar al cuadrilátero para agredir al ganador. En pocos segundos, entrenadores, miembros de las esquinas, árbitros y personal de seguridad quedaron involucrados en una pelea multitudinaria.

Las imágenes difundidas después del combate mostraron a decenas de personas intercambiando golpes y persiguiéndose alrededor del ring. También se registró el lanzamiento de sillas y otros objetos, mientras quienes intentaban separar a los involucrados quedaban atrapados en medio del desorden.

Durante el enfrentamiento, Aliev recibió varios golpes, incluso en la nuca , antes de conseguir alejarse de la zona de conflicto. Según informó la cadena ProBox TV, entre los participantes de la trifulca había integrantes de los equipos de ambos boxeadores, árbitros y personal de seguridad.

La pelea terminó con una trifulca que involucró a espectadores, entrenadores, árbitros y personal de seguridad.

La violencia tampoco quedó limitada al cuadrilátero. Los incidentes se extendieron a otros sectores del estadio, donde varias personas corrieron detrás de otras mientras continuaban los forcejeos. El episodio alteró el cierre de una velada que tenía como principal atractivo la disputa por el cinturón Plata del CMB.

Cómo fue el combate entre Aliev y Camkiran

Antes del escándalo, Aliev se había impuesto en una pelea pactada a 12 asaltos. El ruso, de 2,02 metros de altura y 19 centímetros más que su contrincante, consiguió aprovechar su ventaja física y mantuvo a Camkiran a distancia durante buena parte del combate.

El púgil turco intentó acortar el recorrido con desplazamientos y esquivas, aunque tuvo dificultades para superar el alcance de su rival. Durante los primeros rounds, Aliev logró controlar el ritmo y sumar ventaja en las tarjetas.

En el quinto asalto se produjo otro momento de tensión. Camkiran lanzó un golpe después de la campana, en una acción que se atribuyó a que no había escuchado la señal por el ruido del público. El árbitro decidió penalizarlo con un punto.

La pelea se volvió más pareja durante los últimos capítulos. Camkiran aumentó la presión y conectó golpes que hicieron retroceder a Aliev. En los dos asaltos finales buscó una definición antes del límite, pero no consiguió el nocaut.

Aliev resistió hasta la última campana y los jueces le otorgaron la victoria por decisión unánime. De esa manera, se quedó con el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo y le propinó a Camkiran la primera derrota de su carrera profesional. El turco llegaba invicto, con un récord de 25 triunfos, 23 de ellos por nocaut.