El papa León XIV en Argentina: cuánto cuesta viajar a Córdoba y el hospedaje

La expectativa por la visita ya empezó a mover la demanda de pasajes y hoteles, con menos disponibilidad y precios en alza.

La visita ya empezó a mover reservas, pasajes y paquetes para quienes planean viajar a Córdoba.

La visita de León XIV a la Argentina ya empezó a impulsar las búsquedas de viajes y hoteles entre quienes quieran verlo durante su paso por Córdoba. La mayor demanda también comenzó a reflejarse en los precios de los pasajes y el alojamiento para las fechas previstas.

El Papa estará allí el 10 de noviembre y encabezará una misa multitudinaria como una de las principales actividades de su agenda. Con la fecha confirmada, comenzaron a aparecer paquetes especiales y disminuyó la disponibilidad de habitaciones para quienes planean viajar.

El movimiento alrededor de la visita ya se siente en el transporte. Las búsquedas de micros fueron 2,2 veces mayores que las registradas un año antes , al comparar consultas realizadas con la misma anticipación. En el caso de los vuelos, el aumento fue de alrededor del 20%.

La mayor demanda ya se nota tanto en los micros como en los vuelos hacia Córdoba.

Para quienes parten desde Buenos Aires, un pasaje de micro desde Retiro cuesta desde unos $30.000 . Varias opciones semicama y cama, en cambio, se ubican entre $50.000 y $65.000. De esta manera, la ida y vuelta puede costar entre $ 60.000 y $130.000 , según la empresa, el tipo de servicio y la disponibilidad al momento de comprar.

En avión, los valores también cambian según la fecha. P ara noviembre aparecen vuelos de ida y vuelta entre Buenos Aires y Córdoba desde alrededor de $101.000 , aunque las tarifas para los días cercanos al 10 pueden subir a medida que aumente la demanda.

También comenzaron a ofrecerse paquetes especiales para participar de las actividades del Papa. Desde Paraná y Santa Fe hay salidas en micro por el día desde $130.000 por persona. Otra alternativa, con dos noches de alojamiento en Villa Carlos Paz, media pensión y traslado, cuesta $249.000.

Desde Corrientes, uno de los paquetes cuesta $350.000 e incluye traslado, una noche de hotel, comidas y la posibilidad de asistir a la misa. Otra propuesta, de cuatro días y dos noches en Villa Carlos Paz, llega a $410.000 por persona.

Los hoteles ya muestran menos disponibilidad y precios más altos para las fechas cercanas a la visita del Papa. Cuenta de X: @VaticanNews

El precio de los hoteles en Córdoba durante la visita del Papa

Alojarse durante la visita también será más caro. Las búsquedas para esas fechas crecieron 398% en Córdoba capital y 399% en Alta Gracia. Villa Carlos Paz, otra ciudad con una amplia oferta hotelera, registró una suba del 43%.

Los valores relevados para la noche del 9 de noviembre muestran una diferencia importante frente a los de una semana después. Una habitación doble en un hotel céntrico de cuatro estrellas cuesta alrededor de u$s155, unos $237.000. Siete días más tarde, la misma habitación aparece a u$s101.

En otro establecimiento de cuatro estrellas, ubicado fuera del centro, una habitación doble alcanza los u$s173, cerca de $265.000. Entre las alternativas más económicas, un hotel de tres estrellas sobre La Cañada ofrece la noche previa a la llegada del Papa por u$s117, unos $179.000.

Además de los precios más altos, también quedan menos habitaciones disponibles. Para la noche del 9 de noviembre, una búsqueda en Booking mostraba disponibilidad en 18 hoteles, mientras que una semana después había opciones en 36 establecimientos. Los alquileres temporarios también tenían menos oferta para esa fecha.

Cuándo llega el Papa a Córdoba

León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre, durante su paso por la Argentina entre el 8 y el 11. El itinerario oficial establece que partirá desde Buenos Aires a las 7.30 y llegará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella a las 9.

Una hora después encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15.15 tendrá una reunión en la Catedral de Córdoba con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

La visita terminará esa misma tarde. El vuelo de regreso está previsto para las 16.55 y llegará a Buenos Aires a las 18.10. Esa noche, el Papa continuará su agenda con una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, antes de viajar a Luján en el último día de su recorrido por el país.