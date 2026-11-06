Dólar o tasa en pesos: qué conviene para cerrar 2026 según las nuevas proyecciones del BCRA

Los analistas esperan que el dólar mayorista avance de manera gradual durante los próximos meses, mientras que las tasas se mantendrían relativamente estables.

Los analistas esperan que el dólar mayorista avance de manera gradual durante los próximos meses, mientras que las tasas se mantendrían relativamente estables.

El mercado financiero empieza a delinear sus expectativas para el cierre de 2026 con dos variables centrales: el ritmo de ajuste del dólar y la evolución de las tasas de interés en pesos .

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas esperan que el tipo de cambio mayorista avance de manera gradual durante los próximos meses, mientras que las tasas se mantendrían relativamente estables.

De acuerdo con el informe publicado este jueves, que recopiló las proyecciones de 45 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, el dólar mayorista promediaría $1.558 en noviembre y alcanzaría los $1.590 en diciembre . Esta última cifra representa una variación interanual esperada del 9,8% frente a diciembre de 2025.

La estimación implica una corrección de $32 entre noviembre y diciembre, equivalente a un incremento del 2,1%. Además, las previsiones se ajustaron a la baja respecto del relevamiento anterior: para diciembre, los participantes redujeron su pronóstico en $21,40. El Top 10 de analistas fue incluso más optimista y proyectó un dólar de $1.580 para fin de año .

En cuanto a los rendimientos en pesos, los analistas esperan una relativa estabilidad. La TAMAR de bancos privados se ubicaría en 23,9% nominal anual en noviembre y subiría levemente al 24% en diciembre . Esto equivale a tasas efectivas mensuales del 1,96% y 1,97%, respectivamente. En paralelo, las expectativas de inflación se ubicaron en 1,8% mensual para octubre.

Dólar o tasa: qué recomiendan los analistas

Frente a este escenario, el asesor financiero Fernando Villar consideró que la decisión entre dolarizarse o buscar rendimientos en pesos depende principalmente de los compromisos financieros de cada inversor.

En ese sentido, recomendó priorizar el dólar para quienes tengan gastos en moneda extranjera en enero, ante el riesgo de volatilidad cambiaria y los acontecimientos internacionales. En cambio, para quienes necesiten pesos, consideró la otra alternativa: "Si el inversor tiene compromisos en pesos en enero, yo haría tasa definitivamente".

El ejecutivo señaló que el dólar MEP acumula una suba cercana al 6% en once meses, mientras que las Lecaps con vencimiento en enero ofrecen rendimientos nominales anuales de entre 23% y 24%, equivalentes a una tasa efectiva mensual cercana al 2%. Bajo ese supuesto, hacer tasa durante dos meses podría generar un rendimiento aproximado del 4%. Para que la dolarización resulte más conveniente en ese período, el tipo de cambio debería subir por encima de ese porcentaje.

Por su parte, el consultor Omar de Lucca planteó una estrategia más inclinada hacia la cobertura cambiaria. "Yo ahora, de acá a seis meses, elijo dólar, pero probablemente a los seis meses tenga que recalcular la estrategia y volver a hacer carry trade", sostuvo.

Entre los factores que justifican su postura mencionó la evolución de la inflación y el tipo de cambio durante el año, el escenario político internacional y las elecciones presidenciales previstas para 2027. Su propuesta consiste en distribuir inicialmente la cartera con un 70% en inversiones en dólares y un 30% en pesos, para evaluar una rotación hacia instrumentos en moneda local dentro de cuatro, cinco o seis meses.

"En ambas inversiones o en ambas decisiones de inversión se puede ganar, pero hay que tener cuidado en cuál te metés primero", advirtió.