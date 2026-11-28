El Presidente confirmó que no fue invitado a la ceremonia y defendió el vínculo comercial con Brasil. También habló de España y Estados Unidos.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a Luiz Inácio Lula da Silva y aseguró que no tiene interés en asistir a su próxima asunción , en medio de la tensión diplomática entre la Argentina y Brasil. Aunque defendió sus descalificaciones contra el mandatario brasileño, sostuvo que la relación comercial entre ambos países permanece “intacta”.

“No me ha invitado. No tengo ningún interés que lo haga tampoco” , afirmó en una entrevista con CNN que se emitirá el domingo por la noche.

Las declaraciones se conocen después de que Brasil decidiera retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli . A ese conflicto se sumaron los cuestionamientos del canciller Pablo Quirno a la transparencia del balotaje brasileño, que el funcionario había mencionado para explicar por qué el Gobierno argentino no reconoció oficialmente la victoria de Lula.

Durante la entrevista, Milei rechazó que sus expresiones contra el líder del Partido de los Trabajadores constituyan insultos. En cambio, lo acusó de haber intervenido contra él en la política argentina.

“Me ha insultado, sus ministros me han insultado, financió una campaña negativa en 2023 y luego vino a la Argentina e hizo campaña en 2025” , sostuvo. También aseguró que el brasileño ya envió personas para actuar contra el oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

Javier Milei volvió a cuestionar a Lula da Silva.

El Presidente insistió en calificar a Lula de “corrupto” y “ladrón”, y defendió esas expresiones con referencias a su paso por prisión. Según su interpretación, la liberación del mandatario brasileño respondió a cuestiones de procedimiento y no a una demostración de inocencia.

Pese al enfrentamiento personal y al deterioro del vínculo diplomático, Milei sostuvo que los intercambios comerciales entre la Argentina y Brasil no resultaron afectados.

Qué dijo sobre Pedro Sánchez y la relación con España

El mandatario también se refirió a España, donde Pedro Sánchez recurrió a críticas contra su gestión durante el cierre de la campaña electoral. Milei buscó separar las diferencias entre los gobiernos de los lazos entre las sociedades.

Señaló que la relación bilateral es “muy profunda” y recordó que más de medio millón de argentinos viven en territorio español. En ese marco, sostuvo que la afinidad entre los dirigentes ocupa un lugar secundario frente a los vínculos históricos. “Lo importante es el ser humano, el ciudadano, el individuo. Los jefes de Estado son aves de paso”, expresó.

Sánchez había apuntado el viernes contra Milei y el presidente estadounidense, Donald Trump, al advertir sobre el futuro de las políticas sociales en España. “Estas elecciones van de si le damos al de las tijeras y al de la motosierra el control del Estado de bienestar”, manifestó durante su acto de cierre de campaña.

El alineamiento con Estados Unidos más allá de Donald Trump

Consultado por el triunfo demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses, Milei ratificó su cercanía con Trump, aunque aclaró que su alineamiento es con Estados Unidos y trasciende al partido que gobierne.

“Yo tengo alineación con Estados Unidos y tengo una predilección por el Partido Republicano y algunas de sus figuras, que me parecen extraordinarias. Eso no quiere decir que no reconozca en el Partido Demócrata elementos de mucho valor”, afirmó.

El Presidente defendió su alineamiento con Estados Unidos y distinguió ese vínculo de su afinidad personal con Donald Trump. The White House

De todos modos, cuestionó a sectores de esa fuerza política que, a su entender, no representan los valores occidentales.

El Presidente cerró su planteo con una defensa de la orientación internacional de su administración: “Lo que va a potenciar a la Argentina es que se alinee con los valores de Occidente. Y los faros de Occidente son Estados Unidos e Israel”.