El mandatario brasileño designó a designó al banquero Luiz Carlos Trabuco Cappi como próximo ministro de Hacienda, en un guiño que el mercado tomó de manera favorable.

El mercado brasileño reaccionó con rapidez al nombramiento del banquero Luiz Carlos Trabuco Cappi como el próximo ministro de Hacienda , luego de aceptar la propuesta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar su cuarto mandato, que comenzará en 2027.

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La reacción de los inversores fue inmediata, luego de que se confirmara su llegada al gabinete, el índice de referencia de la bolsa brasileña, el Ibovespa, sube 2% y en lo que va de la semana el incremento es de 9% .

De manera similar, el fondo cotizado en bolsa (ETF) de las acciones de las 45 empresas brasileñas más importantes, conocido popularmente por sus iniciales EWZ , se dispara 12%. Por ejemplo, las acciones de Nubank suben 6% en Wall Street.

A eso se le agrega el alivio que experimenta el real tras la novedad . Esta jornada el dólar cae 1,4% contra la divisa brasileña , y en lo que va de la jornada retrocede 6%, aunque todavía mantiene un incremento mensual de 4%.

El banquero ya había sido convocado para conducir la cartera económica en 2014 , durante la presidencia de Dilma Rousseff , pero entonces rechazó la propuesta.

Luiz Carlos Trabuco, titular de Bradesco, acumula más de cinco décadas en el sector financiero.

Esta vez, su aceptación se produjo luego de una serie de conversaciones con Lula y en medio de las tensiones financieras que atravesaba Brasil.

Su vínculo con Lula no es nuevo. Ambos mantienen una relación de interlocución desde el segundo mandato del dirigente del Partido de los Trabajadores.

Trabuco es una de las principales figuras del sector bancario brasileño y actualmente preside el Consejo de Administración del Bradesco, una de las entidades financieras más importantes del país.

También ocupó posiciones de representación empresarial, como la presidencia de la Confederación Nacional de las Instituciones Financieras y de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y participó del Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible, un espacio consultivo que reúne a representantes de distintos sectores para debatir políticas públicas.