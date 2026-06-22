La OEA lanzó la Iniciativa del Sector Privado de las Américas y designó a Bettina Bulgheroni como presidenta + Agregar ámbito en









La institución busca construir un puente entre empresas, gobiernos y socios estratégicos, para pasar del diálogo a la acción y avanzar en una agenda de "prosperidad".

Bettina Bulgheroni, la presidente de la Iniciativa del Sector Privado de las Américas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó la Iniciativa del Sector Privado de las Américas, una propuesta que busca construir un puente entre empresas y gobiernos, para pasar del diálogo a la acción. Desde la institución pretenden avanzar en una agenda de "prosperidad" para la región.

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Así lo anunció el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, durante el Diálogo de Alto Nivel del Sector Privado de la OEA celebrado ayer domingo, 21 de junio, en Ciudad de Panamá en el marco del 56º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. El evento contó la presencia de más de 300 empresarios del hemisferio.

Bettina Bulgheroni, la flamante presidente del nuevo proyecto de la OEA En el mismo acto, el Secretario General designó a la destacada empresaria argentina Bettina Bulgheroni como presidenta de la Iniciativa. “Es una líder respetada, conocida por tender puentes entre países y sectores de la sociedad”, subrayó al tiempo que indicó que la experiencia y cualidades de Bulgheroni aportarán un renovado impulso al diálogo público-privado enfocado en traducir el potencial del hemisferio en acciones concretas de inversión, desarrollo y prosperidad.

Para Ramdin, el crecimiento proyectado de un 2,3% para 2026 de las Américas es insuficiente para cerrar las brechas estructurales que enfrenta nuestra región. Agregó que la informalidad, las presiones fiscales, la infraestructura digital desigual y las deficiencias en la formación de capital humano siguen representando desafíos importantes.

Las problemáticas que abordará la Iniciativa del Sector Privado de las Américas Es por ello que considera necesario la creación de la “Iniciativa del Sector Privado de las Américas”, que abordará los altos niveles de informalidad, así como eliminar las barreras innecesarias que afectan el crecimiento y la competitividad empresarial, promoviendo soluciones prácticas en áreas como la atracción de inversiones, la logística, la modernización aduanera, y la infraestructura, donde la colaboración público-privada puede generar resultados concretos y un impacto económico significativo.

El proyecto busca construir una plataforma de colaboración entre gobiernos, empresas y socios estratégicos para impulsar la competitividad y prosperidad de las Américas. Sus esfuerzos se centrarán inicialmente en áreas clave identificadas por el sector privado: energía y recursos críticos, transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo de talento para los empleos del futuro, así como facilitación del comercio y la inversión, pilares fundamentales para aprovechar la nueva ola de oportunidades en el hemisferio.

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