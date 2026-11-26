Quién es Luiz Carlos Trabuco, el banquero elegido por Lula da Silva como ministro de Economía + Agregar ámbito en









El presidente del Bradesco aceptó conducir el Ministerio de Hacienda desde 2027. Tiene más de cinco décadas de trayectoria en el sector financiero y mantiene una relación de larga data con el mandatario.

Luiz Carlos Trabuco fue elegido ministro de Hacienda de Brasil por Lula da Silva.

Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 años, será el próximo ministro de Hacienda de Brasil, luego de aceptar la propuesta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar su cuarto mandato, que comenzará en 2027. El nombramiento fue confirmado por el Palacio del Planalto tras una reunión entre ambos en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia. Su llegada al equipo económico representa una señal hacia el mercado financiero, en un contexto de presión sobre el dólar y las cuentas públicas.

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Trabuco es una de las principales figuras del sector bancario brasileño y actualmente preside el Consejo de Administración del Bradesco, una de las entidades financieras más importantes del país. Su trayectoria dentro de la institución comenzó en 1969, cuando ingresó como empleado administrativo a los 17 años. Desde entonces, ocupó distintos cargos hasta llegar a la conducción ejecutiva del banco.

Nacido el 6 de octubre de 1951 en Marília, en el estado de San Pablo, estudió Filosofía en la Universidad de San Pablo (USP) y realizó un posgrado en Sociopsicología. A lo largo de su carrera pasó por distintas áreas del Bradesco, entre ellas Marketing, Vida y Previdencia y Seguros, hasta convertirse en presidente ejecutivo en 2009.

Su carrera en Bradesco y su relación con Lula Trabuco acumula más de cinco décadas en el sector financiero, ingresando al Bradesco en 1969. Durante su gestión al frente del banco, que se extendió hasta 2018, una de las operaciones más relevantes fue la compra de las actividades del HSBC en Brasil, en 2015. Luego dejó la presidencia ejecutiva y pasó a encabezar el Consejo de Administración, cargo que mantiene hasta la actualidad. También ocupó posiciones de representación empresarial, como la presidencia de la Confederación Nacional de las Instituciones Financieras y de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban).

Su vínculo con Lula tampoco es nuevo. Ambos mantienen una relación de interlocución desde el segundo mandato del dirigente del Partido de los Trabajadores. Trabuco participó, además, del Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible, conocido como Conselhão, un espacio consultivo que reúne a representantes de distintos sectores para debatir políticas públicas.

El banquero ya había sido convocado para conducir la cartera económica en 2014, durante la presidencia de Dilma Rousseff, pero entonces rechazó la propuesta. Esta vez, su aceptación se produjo luego de una serie de conversaciones con Lula y en medio de las tensiones financieras que atravesaba Brasil. La reacción de los mercados fue inmediata: tras conocerse la posibilidad de su llegada al gabinete, el Ibovespa subió alrededor de un 6% y el dólar retrocedió. Entre los principales desafíos que tendrá por delante figuran la negociación de medidas de ajuste fiscal con el Congreso y la búsqueda de un equilibrio entre el control de las cuentas públicas y los compromisos de gasto social del próximo gobierno.