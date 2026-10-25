Lula será el presidente más longevo de la historia de Brasil y romperá su propio récord + Agregar ámbito en









El mandatario asumirá su cuarto mandato en enero de 2027, con 81 años. Será el primer presidente brasileño en iniciar un período al frente del Ejecutivo después de cumplir los 80.

Lula será el presidente más longevo de Brasil y romperá su propio récord.

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección como presidente de Brasil este domingo, al derrotar a Flávio Bolsonaro en el balotaje con el 51,78% de los votos frente al 48,22% de su rival. Con este resultado, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) iniciará su cuarto mandato presidencial y romperá su propio récord como el mandatario de mayor edad en asumir el cargo.

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Lula tendrá 81 años, 2 meses y 9 días cuando asuma el 5 de enero de 2027. La marca anterior también le pertenece: el 1 de enero de 2023, cuando comenzó su tercer mandato, tenía 77 años, 2 meses y 5 días. Hasta entonces, el récord lo ostentaba Michel Temer (MDB), quien asumió la Presidencia en 2016 a los 75 años.

Nacido el 27 de octubre de 1945 en Caetés, estado de Pernambuco, Lula cumplirá 81 años este martes. Desde 2024, además, es el presidente de mayor edad en ejercicio, una posición que antes ocupaba Temer, quien dejó el Palacio de Planalto a los 78 años.

El mandatario asumirá su cuarto mandato en enero de 2027, con 81 años. Será el primer presidente brasileño en iniciar un período al frente del Ejecutivo después de cumplir los 80. @lulaoficial Lula asumirá en una fecha inédita La ceremonia de asunción de 2027 también tendrá una particularidad: será la primera que se realice un 5 de enero. La fecha fue establecida por la Enmienda Constitucional 111, aprobada en 2021. Desde 1995, los presidentes brasileños asumían habitualmente el 1 de enero.

Si completa su cuarto mandato, Lula dejará el poder en enero de 2031, a los 85 años. El dirigente ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó a la Presidencia en 2023, tras derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Lula y el freno al avance de la derecha en América Latina La victoria electoral también representó un contrapunto a la tendencia hacia gobiernos de derecha que atraviesa América Latina. Durante la campaña, Lula buscó sostener su respaldo con propuestas para reducir la pobreza y la desigualdad, ampliar los programas sociales y defender la soberanía brasileña. Sin embargo, el mandatario debió enfrentar el descontento de parte del electorado por el aumento del costo de vida, los cuestionamientos por corrupción y las preocupaciones por la inseguridad. El cuarto mandato comenzará, además, con desafíos económicos y políticos. Lula deberá negociar con un Congreso de fuerte presencia conservadora, donde los aliados de Bolsonaro cuentan con capacidad para bloquear iniciativas del Ejecutivo. A eso se suman las presiones sobre las cuentas públicas, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para acelerar el crecimiento económico. El resultado electoral le garantiza la continuidad en el poder, pero no elimina los obstáculos para implementar su agenda. Con su reelección, Lula permanecerá en el centro de la política brasileña hasta el final de la década. Su cuarto mandato será inédito en la historia del país, tanto por la cantidad de períodos presidenciales que habrá acumulado como por la edad con la que asumirá y, si completa su gestión, dejará el cargo.