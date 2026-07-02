Milagro en Venezuela: rescataron con vida a Hernán Gil después de más de siete días bajo los escombros

En guardia de seguridad estuvo una semana entre los escombros. El afectado ya fue trasladado para recibir atención técnica.

Tras un operativo de 114 horas , el guardia de seguridad Hernán Gil fue rescatado con vida este jueves en Venezuela , y su encuentro con vida se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron al país la semana pasada . El salvamento fue concretado por un grupo de equipos de emergencia que logró llegar hasta el subsuelo del edificio colapsado, donde Gil permanecía atrapado. La Cruz Roja Costarricense confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un breve mensaje: “¡Hernán está afuera!” .

Tras ser liberado, el hombre fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana hacia un centro médico para recibir atención. Su rescate puso fin a una de las operaciones más complejas realizadas desde los sismos y se transformó en uno de los hechos más emblemáticos de la emergencia.

En detalle, Hernán estuvo atrapado durante más de una semana bajo los escombros del estacionamiento del centro comercial Galerías Playa Grande en la ciudad de Catia La Mar , en el estado costero de La Guaira, uno de los más afectados por los sismos.

El rescatado había quedado atrapado en la garita de seguridad del centro comercial, sepultado bajo toneladas de concreto. Aunque la estructura del edificio colapsó a su alrededor, la caseta permaneció en pie y generó una pequeña burbuja de aire que le permitió sobrevivir en un espacio al que los rescatistas solo pudieron acceder tras una excavación lenta y extremadamente cuidadosa.

La operación de rescate se extendió durante más de 100 horas desde que un equipo especializado de la Cruz Roja de Costa Rica detectó señales de vida y logró establecer contacto con él el domingo. “Cuando lo encontramos nos pidió que no le dijéramos a su esposa que estaba vivo por si acaso no lo lograba”, relató a The Associated Press Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja de Costa Rica.

El operativo fue coordinado por el equipo de búsqueda y rescate urbano de Bomberos de Chile, que trabajó junto con especialistas de Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, México y otros países. "Nunca lo vamos a dejar aquí", aseguró Collado antes de concretar el rescate.

Las tareas se desarrollaron en condiciones extremadamente complejas. Decenas de rescatistas, entre ellos una unidad humanitaria especializada de El Salvador, debieron trabajar sobre una estructura inestable, bajo lluvias intensas y con réplicas constantes, mientras excavaban un túnel para llegar hasta Gil.

Para monitorear su estado utilizaron una cámara telescópica, que permitió mantener contacto permanente con él. Además, le suministraron agua y nutrientes líquidos a través de un estrecho conducto para mantenerlo hidratado. Durante la madrugada del jueves, Bomberos de Chile difundió imágenes en las que se veía a Hernán consciente dentro del reducido espacio donde permanecía atrapado. “Hernán, necesito que mires a la cámara”, le pidió uno de los rescatistas. Tras unos segundos de silencio, el hombre levantó la cabeza y respondió, confirmando que seguía con vida.

Terremotos en Venezuela: 2.295 y más de 40.000 personas desaparecidas

La cifra de víctimas fatales por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio volvió a aumentar este miércoles y alcanzó los 2.295 muertos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el último balance oficial, además, los heridos ya suman 11.267. Las cifras representan un fuerte incremento respecto del reporte difundido el martes, cuando las autoridades habían confirmado 1.943 fallecidos y 10.571 heridos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Mientras tanto, la búsqueda de sobrevivientes y desaparecidos continúa. Según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, todavía hay más de 40.000 personas cuyo paradero se desconoce desde la tragedia.