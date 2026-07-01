Pablo Quirno afirmó que la ayuda humanitaria a Venezuela podría encauzar la relación entre ambos gobiernos + Agregar ámbito en









El canciller destacó que Caracas aceptó la instalación de una oficina consular argentina y consideró que la medida abre un espacio de diálogo. Venezuela elevó a 2.295 la cifra de muertos por los terremotos y hay más de 40.000 personas desaparecidas.

El canciller Pablo Quirno confirmó que Venezuela aceptó la instalación de una oficina consular argentina. Mariano Fuchila

El canciller Pablo Quirno aseguró que el diálogo entre el Gobierno argentino y el venezolano para el envío de ayuda humanitaria tras los terremotos podría ayudar a encauzar la relación bilateral, que se mantiene rota entre ambas administraciones a raíz de las diferencias ideológicas que las separan. Hasta la fecha, Venezuela elevó a 2.295 la cifra de muertos por los terremotos y hay más de 40.000 personas desaparecidas.

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Quirno brindó una conferencia de prensa en la que reveló que el país caribeño aceptó que la Argentina instale una oficina consular en su territorio, y sostuvo que la medida podría favorecer el acercamiento entre los gobiernos: "No tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí. Obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia".

Las declaraciones del canciller se dieron mientras la Argentina envía asistencia al país caribeño, tras una comunicación con su par venezolano, Yván Gil. En un comunicado, el Gobierno señaló: "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional".

Venezuela elevó a 2.295 la cifra de muertos por los terremotos y hay más de 40.000 personas desaparecidas. Venezolana de Televisión Argentina reforzó la asistencia humanitaria enviada a Venezuela En este marco, la administración libertaria reforzó el martes la asistencia humanitaria enviada a Venezuela después de los sismos. "Se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones.

También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno", informó el vocero presidencial, Adrián Ravier.

La Argentina ya había colaborado con aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros elementos, y se posiciona como uno de los países de América Latina que más asistencia prestó durante los días aciagos. El vínculo entre ambas naciones se encuentra roto desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 en el país caribeño, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto. Tras los comicios, la Argentina y otros países cuestionaron la transparencia de los resultados.