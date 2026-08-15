El huracán Lala avanza hacia Hawái y amenaza con tocar tierra en la isla + Agregar ámbito en









El ciclón, que se fortaleció a categoría 1 este sábado con vientos de 120 kilómetros por hora, llevó al gobernador Josh Green a declarar el estado de emergencia. Rige alerta de huracán para la Isla Grande y aviso de tormenta tropical para Maui, Molokai y Kahoolawe.

Lala avanza a 15 kilómetros por hora y podría tocar tierra en poco tiempo. X

La tormenta tropical Lala se convirtió este sábado en huracán de categoría 1 y avanza hacia el archipiélago de Hawái con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. El sistema se encuentra a menos de 120 kilómetros al sureste del punto de tierra más meridional del archipiélago y avanza a 15 kilómetros por hora, de acuerdo con el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

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De confirmarse su recorrido, Lala sería el primer ciclón en tocar tierra en el archipiélago hawaiano desde 1992, es decir, en 34 años. El organismo meteorológico estadounidense pronostica que el fenómeno pase muy cerca de la Isla Grande, la de mayor superficie del archipiélago.

Ante el avance de la tormenta, el gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves, al sostener que el ciclón representa una amenaza seria para el estado, en particular para la Isla de Hawái, y que la administración movilizó recursos para responder a posibles daños y necesidades urgentes.

Alertas vigentes y pronóstico de lluvias Sobre la Isla Grande rige un aviso de huracán, mientras que en Maui, Molokai y Kahoolawe permanece vigente un aviso de tormenta tropical. Según las proyecciones del NHC, se esperan precipitaciones históricas de al menos 30 centímetros de lluvia, con acumulaciones de hasta un metro en algunas zonas, además de inundaciones y corrimientos de tierra inminentes.

El oleaje también genera preocupación entre las autoridades: los reportes advierten sobre rompientes de entre 2,4 y 3,6 metros, con posibilidad de alturas aún mayores en algunos sectores. Lala también podría provocar marejadas de entre 30 y 90 centímetros de altura sobre terrenos normalmente secos en algunas zonas de la costa.

Los primeros efectos del fenómeno ya se sienten en el terreno: según la Compañía Eléctrica de Hawái, más de 4.000 clientes se encontraban sin electricidad desde primera hora de la mañana de este sábado. Las autoridades locales insisten en que la trayectoria e intensidad del ciclón todavía pueden variar en las próximas horas, por lo que recomiendan a la población de las islas orientales seguir de cerca los partes oficiales y respetar las alertas vigentes.

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