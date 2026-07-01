Venezuela elevó a 2.295 la cifra de muertos por los terremotos y hay más de 40.000 personas desaparecidas

El nuevo balance oficial también reportó 11.267 heridos tras los sismos del 24 de junio. El Gobierno decretó siete días de duelo nacional.

La cifra de víctimas fatales por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio volvió a subir este miércoles y llegó a 2.295 muertos , según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez .

De acuerdo con los datos oficiales, además, la cantidad de heridos ascendió a 11.267 . El reporte marca un fuerte aumento respecto del último balance difundido el martes, cuando las autoridades habían confirmado 1.943 fallecidos y 10.571 personas heridas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 .

En paralelo, continúa la búsqueda de miles de personas. Según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela , todavía se intenta localizar a poco más de 40.000 personas tras la tragedia.

Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno venezolano decretó duelo nacional por siete días . La medida fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , a través de un mensaje publicado en redes sociales.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, expresó la funcionaria en su cuenta de X, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Rodríguez aseguró que el Ejecutivo mantiene como prioridad la asistencia a los sobrevivientes y a las familias afectadas. En ese sentido, señaló que el foco está puesto en quienes permanecen en campamentos transitorios y en las personas que aún necesitan un lugar seguro.

“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, afirmó la funcionaria en su comunicado.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

La NASA mostró un mapa con los desplazamientos de la superficie terrestre en Venezuela

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EEUU (NASA) difundió imágenes satelitales que muestran cómo los terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela provocaron un desplazamiento de la superficie terrestre. El registro forma parte de uno de los más impactantes de la magnitud del desastre, que ya dejó más de 1.900 muertos.

Los satélites de la NASA captaron imágenes y datos "que están apoyando las labores de respuesta", indicó la agencia en su X. Este mapa del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por su acrónimo en inglés) forma parte de una misión en colaboración con la agencia de la India Indian Space Research Organisation (ISRO) y muestra cómo los sismos desplazaron la superficie terrestre.

En su explicación, la NASA indicó que "los tonos rojos y azules indican desplazamiento en direcciones opuestas (rojo hacia el este y azul hacia el oeste), mientras que los tonos amarillos señalan un desplazamiento cercano a cero".

No obstante, este aporte de la agencia espacial se trata de datos preliminares "aún en proceso de validación, útiles para identificar zonas de desplazamiento significativo". Las imágenes se centraron en las distintas zonas del norte venezolano y la web compartida por la NASA detalló que el trabajo está hecho por científicos del Equipo de Ciencias Operativas de NISAR en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Instituto Tecnológico de California.

Dos potentes terremotos sacudieron recientemente Venezuela. Los satélites de la NASA han captado imágenes y datos que están apoyando las labores de respuesta.



Este mapa del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por su acrónimo en inglés) una misión en colaboración con… pic.twitter.com/kFc8MXiefH — NASA en español (@NASA_es) June 30, 2026

"El mapa se derivó de imágenes de radar de apertura sintética (SAR) del satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética) de la NASA-ISRO. El equipo calculó la diferencia interferométrica (interferograma o SAR interferométrico) entre la imagen posterior al evento, adquirida el 25/06/2026, y la imagen previa al evento, adquirida el 13/06/2026", agregó el texto.

El SAR interferométrico (InSAR) mide el componente de desplazamiento de la superficie en la línea de visión (LOS) entre el suelo y el satélite, que forma un ángulo de aproximadamente 40 grados con la vertical y se encuentra ligeramente al sur del oeste, sostuvo el texto.