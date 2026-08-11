Venezuela e Israel restablecieron sus relaciones consulares tras 17 años

El acercamiento se produjo luego de los terremotos de junio y en medio de un giro de Caracas en política exterior. Por ahora, no implica la recomposición plena de los vínculos diplomáticos.

La Cancillería de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmaron este martes el restablecimiento de las relaciones consulares entre ambos países, interrumpidas durante 17 años. El acuerdo se produjo luego de que una delegación humanitaria israelí visitara territorio venezolano tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio pasado y en el marco de conversaciones mantenidas entre autoridades de ambas naciones.

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El acercamiento representa un cambio en la política exterior de Caracas, que durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro había mantenido una postura de fuerte rechazo hacia Israel . El nuevo escenario se da, además, mientras Venezuela se aleja de Irán y avanza hacia una política exterior más alineada con los intereses de Estados Unidos.

La decisión tomó mayor relevancia luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero , un hecho que abrió una nueva etapa en la relación de Caracas con Washington y modificó el escenario internacional en torno a Venezuela.

Como parte del entendimiento, ambos países acordaron mantener la cooperación técnica bilateral vinculada a las tareas de emergencia y recuperación posteriores a los sismos de junio.

El acuerdo también reconoce la importancia de los vínculos entre Israel y la comunidad judía residente en Venezuela. Según el documento firmado por ambos gobiernos, esa comunidad constituye " un importante puente de amistad histórico entre ambos países ".

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Félix Plasencia González, y su par israelí, Gideon Sa'ar, mantuvieron distintas rondas de conversaciones durante las últimas semanas que desembocaron en el nuevo entendimiento.

Por el momento, el acuerdo no implica el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas. El nuevo canal estará limitado al ámbito consular, con el objetivo de brindar asistencia a ciudadanos de ambos países y continuar con la cooperación surgida a partir de la emergencia provocada por los terremotos.

Sin embargo, analistas consideran que este primer acercamiento podría convertirse en el punto de partida para una recomposición integral de los vínculos diplomáticos entre Caracas y Tel Aviv.

Cuándo Venezuela rompió relaciones con Israel

Las relaciones entre Venezuela e Israel se rompieron el 15 de enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez ordenó interrumpir "todo tipo de relaciones" con el Estado israelí. La decisión se produjo una semana después de la expulsión del embajador de Israel en Caracas, en solidaridad con Palestina tras las operaciones militares israelíes en Gaza.

Desde entonces, Caracas mantuvo una postura crítica hacia Tel Aviv y profundizó sus vínculos con países enfrentados políticamente con Israel.