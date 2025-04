¿Por qué el papa Francisco no regresó a la Argentina?

Jorge Mario Bergoglio, el único Papa no europeo de la historia de la Iglesia católica, comparte con San Pedro (c. 1-67 d. C.), el sirio Gregorio III (731-741), el neerlandés Adriano VI (1522-1523), el italiano Pío IX (1846-1878), el genovés Benedicto XV (1914-1922) y bergamasco Juan XXIII (1958-1963), entre otros, una triste coincidencia: ninguno de ellos regresó a su tierra natal después de haber sido elegido Sumo Pontífice.