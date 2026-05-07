Un hombre armado fue detenido cerca de la casa del expríncipe Andrés en Inglaterra

La policía arrestó a un sospechoso que se comportaba de manera intimidatoria cerca de la residencia del hermano de Carlos III. Investigan amenazas durante un paseo con sus perros.

Un hombre armado fue detenido cerca de la residencia del príncipe Andrés en Sandringham.

Un hombre fue detenido cerca de la residencia del expríncipe Andrés en Sandringham luego de que la policía británica detectara una conducta intimidatoria y la posesión de un arma ofensiva en las inmediaciones del domicilio. El episodio ocurrió en medio de versiones sobre presuntas amenazas contra el hermano del rey Carlos III mientras paseaba junto a sus perros y personal de seguridad privada.

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La policía de Norfolk confirmó que el sospechoso fue arrestado bajo sospecha de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva . Según el parte oficial, el hombre se encontraba cerca de la propiedad del expríncipe Andrés y “se estaba comportando de manera intimidatoria”.

Las autoridades indicaron además que el detenido permanece bajo custodia mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió exactamente y si existía un riesgo real para el hermano del rey Carlos III.

Medios británicos señalaron que el sospechoso llevaba un pasamontañas y habría increpado a Andrés mientras este caminaba junto a sus perros cerca de la residencia donde vive actualmente.

La policía británica investiga un presunto episodio intimidatorio durante un paseo con sus perros.

La secuencia del incidente en Sandringham

De acuerdo con una reconstrucción publicada por el diario Daily Telegraph, el hombre estaba dentro de un automóvil estacionado cuando observó al expríncipe. Luego habría descendido del vehículo y comenzó a dirigirse hacia él mientras gritaba.

Según esas versiones, Andrés estaba acompañado por un miembro de su seguridad privada y decidió refugiarse rápidamente en un automóvil para abandonar el lugar.

Hasta el momento, la policía no confirmó oficialmente si hubo amenazas directas, aunque sí ratificó que el comportamiento del detenido motivó una intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

El complejo presente del expríncipe Andrés

Andrew Mountbatten Windsor pasó de ser considerado un héroe militar por su participación en la Guerra de las Malvinas en 1982 a convertirse en una figura incómoda para la monarquía británica debido a sus vínculos con el financista estadounidense Jeffrey Epstein.

principe andres niño El hermano de Carlos III continúa envuelto en controversias tras el escándalo Epstein. TMZ

El hermano de Carlos III quedó envuelto en distintas polémicas en los últimos años, especialmente tras la difusión de correos electrónicos hallados en archivos vinculados a Epstein. En febrero, incluso fue arrestado durante varias horas en el marco de una investigación relacionada con presunta conducta indebida cuando se desempeñaba como enviado especial para el Comercio Internacional del Reino Unido.

Tras el escándalo, el rey Carlos III le retiró sus títulos oficiales y dispuso su salida de la residencia real en Windsor. Aun así, Andrés continúa ocupando el octavo lugar en la línea de sucesión al trono británico.