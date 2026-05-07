Microsoft evalúa frenar su meta de energía limpia por el boom energético de la inteligencia artificial

La tecnológica analiza postergar uno de sus objetivos climáticos más ambiciosos. El crecimiento explosivo de los centros de datos y la demanda energética de la inteligencia artificial complican las metas de descarbonización.

La explosión de centros de datos necesarios para sostener modelos de IA generativa disparó la demanda eléctrica de compañías como Microsoft, que hoy compiten globalmente por asegurar capacidad de generación energética.

Microsoft analiza la posibilidad de retrasar o incluso abandonar uno de sus compromisos climáticos más ambiciosos: abastecer el 100% de su consumo eléctrico con energía limpia las 24 horas del día para 2030.

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Según reveló Bloomberg, la compañía mantiene discusiones internas sobre la viabilidad del plan conocido como “100/100/0”, lanzado en 2021 como parte de su estrategia global de descarbonización.

La meta planteaba que toda la electricidad consumida por Microsoft proviniera, en cada hora del día, de fuentes libres de emisiones dentro de las mismas redes eléctricas donde opera la empresa.

El posible cambio de estrategia refleja el fuerte impacto que está teniendo la expansión de la inteligencia artificial sobre el consumo energético global de las grandes tecnológicas.

La explosión de centros de datos necesarios para sostener modelos de IA generativa disparó la demanda eléctrica de compañías como Microsoft, que hoy compiten globalmente por asegurar capacidad de generación energética.

Fuentes citadas por Bloomberg sostienen que el crecimiento acelerado de la infraestructura vinculada a inteligencia artificial empezó a poner en duda la viabilidad de compromisos climáticos asumidos antes del auge de esta nueva tecnología.

La situación expone además el choque creciente entre la carrera global por el desarrollo de IA y los objetivos corporativos de reducción de emisiones.

Una meta más ambiciosa que la compensación anual

El programa 100/100/0 representaba un salto respecto a los objetivos previos de Microsoft en materia ambiental.

Hasta ahora, muchas empresas tecnológicas basaban sus estrategias climáticas en adquirir suficiente energía renovable para compensar su consumo anual de electricidad.

Microsoft ya había alcanzado esa meta anteriormente.

Sin embargo, el nuevo esquema apuntaba a algo mucho más complejo: garantizar que, en cada momento del día, la energía utilizada proviniera efectivamente de fuentes libres de carbono conectadas a las mismas redes eléctricas que abastecen a sus operaciones.

Esto implica desafíos técnicos y financieros mucho mayores, especialmente por la necesidad de almacenamiento energético y generación continua.

Centros de datos, energía y presión sobre las redes

La creciente demanda de infraestructura digital está modificando el mapa energético global.

Los centros de datos utilizados para inteligencia artificial requieren enormes volúmenes de electricidad y funcionan de manera permanente, lo que obliga a garantizar suministro constante y estable.

En varios mercados, las tecnológicas comenzaron a cerrar acuerdos de largo plazo con proveedores de energía renovable, centrales nucleares y proyectos de almacenamiento para asegurar capacidad futura.

Sin embargo, la velocidad de crecimiento de la IA empezó a superar la capacidad de expansión de las energías limpias en algunas regiones.

El caso de Microsoft aparece así como una señal de alerta sobre las dificultades que enfrenta la industria tecnológica para compatibilizar expansión digital y transición energética.

El debate global sobre IA y sustentabilidad

La situación también alimenta un debate cada vez más presente en el sector energético: cuánto impactará la inteligencia artificial sobre los objetivos globales de descarbonización.

Mientras gobiernos y empresas impulsan inversiones multimillonarias en IA, crecen las preocupaciones sobre el consumo energético asociado al entrenamiento y operación de modelos avanzados.

El caso de Microsoft podría transformarse en un antecedente relevante para otras compañías tecnológicas que también asumieron compromisos ambientales agresivos antes del boom actual de la inteligencia artificial.

Por ahora, según las fuentes citadas, la empresa todavía no tomó una decisión definitiva y las conversaciones internas continúan abiertas.