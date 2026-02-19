SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de febrero 2026 - 07:30

Caso Jeffrey Epstein: detuvieron al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

El hermano del rey Carlos III fue capturado este jueves por su implicación en el caso Epstein, según ha informado la BBC.

El expríncipe Andrés fue detenido.



Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe y hermano del actual rey Carlos III, fue arrestado por un posible caso de mala conducta en un cargo público por su relación con Jeffrey Epstein, según ha informado la BBC y ha confirmado la policía. La investigación se centra en la información que pudo pasar en 2010 al millonario pederasta el entonces príncipe mientras era enviado para comercio del Gobierno, un cargo que ejerció entre 2001 y 2011.

La policía ha confirmado el arresto identificando al expríncipe como “un hombre de unos 60 años de Norfolk” bajo sospecha de mala praxis en un cargo público y está registrando sus mansiones en Berkshire y Norfolk.

Los papeles de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Donald Trump muestran emails en los que Mounbatten-Windsor le enviaba a Epstein a través de colaboradores información confidencial del Gobierno, por ejemplo sobre un acuerdo entre el banco Royal Bank of Scotland y la empresa automovilística Aston Martin. También compartió informes sobre Vietnam, Singapur y China, que eran parte de su actividad pública.

Por la presión de las víctimas y el Gobierno británico, el rey Carlos III aceptó quitarle todos los títulos a su hermano, incluido el de príncipe, y le cambió de mansión, a otra más pequeña en Sandringham, en el este de Inglaterra.

