Liberaron al expríncipe Andrés tras 11 horas detenido por el caso Epstein: las primeras imágenes del arresto

La policía británica detuvo al exmiembro de la familia real por presunta mala conducta en un cargo público tras sospechar que compartió información confidencial con el magnate fallecido en 2019. Pese a haber quedado en libertad, sigue bajo investigación.

El expríncipe Andrés fue detenido este jueves en su residencia de Norfolk por la policía británica y permaneció 11 horas en una comisaría , en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público . Tras ser interrogado, quedó en libertad, aunque continúa bajo investigación , según confirmó la BBC.

Las autoridades sospechan que el exmiembro de la familia real habría compartido información confidencial con Jeffrey Epstein durante su etapa como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión, cargo que ocupó entre 2001 y 2011. La investigación se centra en determinar si existió un intercambio indebido de datos sensibles en el marco de sus funciones oficiales.

De acuerdo con la policía de Thames Valley, el hermano del rey Carlos III , fue arrestado bajo sospecha de mala conducta y luego liberado bajo investigación, una figura legal que permite continuar con el proceso sin que el acusado permanezca detenido. Además, las fuerzas de seguridad confirmaron que ya concluyeron los allanamientos realizados en Norfolk .

La detención se llevó a cabo en Wood Farm , una propiedad ubicada dentro de la finca de Sandringham, donde el expríncipe se encontraba alojado desde hacía varios días. El operativo comenzó a primera hora de la mañana y contó con la participación de al menos ocho agentes , algunos de ellos de civil, que ingresaron al lugar con equipos informáticos.

Durante el procedimiento, los efectivos retiraron documentación y dispositivos electrónicos , considerados relevantes para el avance de la causa. Según testigos citados por medios británicos, varios vehículos sin identificación oficial ingresaron al predio, en una intervención que se extendió durante varias horas.

Tras el traslado, el expríncipe fue llevado a una comisaría de Norfolk, donde permaneció casi medio día prestando declaración. Luego, fue liberado, aunque su situación procesal continúa abierta y sujeta al avance de la investigación judicial.

principe-andres-detencion-2 Reuters

Horas después del arresto, un Range Rover negro fue visto ingresando al centro de investigaciones policiales de Aylsham. El vehículo intentó acceder por una de las entradas principales, pero debió esperar varios minutos debido a una falla en la puerta electrónica, lo que generó una escena observada por periodistas apostados en el lugar.

Poco después, el automóvil atravesó una zona visible para la prensa y un fotógrafo logró captar la primera imagen del expríncipe, quien intentaba ocultar su rostro en el asiento trasero. La foto se convirtió rápidamente en uno de los registros más difundidos del operativo.

La conexión con Epstein

El caso volvió a cobrar fuerza en los últimos días tras la publicación de documentos judiciales vinculados a la causa Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de EEUU. Los archivos incluyen correos electrónicos, mensajes y otros registros que refuerzan las sospechas sobre el vínculo entre Andrés y el magnate, y aportan nuevos elementos a la investigación en curso.

Según estas revelaciones, el expríncipe habría compartido información gubernamental sensible durante su etapa como funcionario, lo que podría constituir una grave violación a las normas de confidencialidad y ética pública. La justicia británica analiza ahora si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación formal.