La guerra en Medio Oriente complica la meta de inflación de la Fed y aumenta la disidencia interna

La prolongación de la guerra desestabiliza las cadenas de suministro globales, presiona los precios de las materias primas y genera disidencias internas en la Reserva Federal, que enfrenta un dilema entre sostener tasas o volver a subirlas, en un contexto de cambio de mando.

En la reunión de fines de abril, tres miembros del FOMC votaron en disidencia contra el llamado "sesgo expansivo" de la declaración oficial.

La tensión crece dentro de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos , a medida de que la guerra en Medio Oriente todavía no termina, los efectos económicos del conflicto se profundizan y la discusión sobre el rumbo de la política monetaria se torna cada vez más áspera al interior del banco central norteamericano.

Cuando el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) , el organismo de la Fed encargado de fijar las tasas, se reunió el 17 y 18 de marzo, pocas semanas después del inicio de los ataques de EEUU e Israel, el titular de la entidad, Jerome Powell , minimizó el impacto inflacionario y no descartó al menos un recorte de tasas durante el año.

En ese momento, Wall Street también apostaba a que el nominado por Donald Trump para suceder en la Fed a Powell, Kevin Warsh, impulsaría una política más laxa, de confirmarse su designación, la cuál tendrá lugar el próximo 15 de mayo. Pero el escenario cambió .

En la reunión de fines de abril, tres miembros del FOMC votaron en disidencia contra el llamado "sesgo expansivo" de la declaración oficial y cuestionaron abiertamente que la Fed no esté reconociendo la creciente probabilidad de una suba de tasas.

"La oposición a la política monetaria expansiva fue probablemente más amplia que esos tres votos", señaló Derek Tang , economista de Monetary Policy Analytics a CNN. " La pregunta es cuándo se dispararán las expectativas inflacionarias. La inflación lleva tiempo por encima del objetivo del 2% ", advirtió.

fed reserva federal.jpg La próxima semana la Fed cambiará de presidente. Federal Reserve

Materias primas y cadenas de suministro bajo presión

El conflicto no solo impacta en el precio del petróleo. El acceso a insumos estratégicos como fertilizantes, helio y aluminio se complicó, forzando a empresas de todos los sectores a reorganizar sus cadenas de aprovisionamiento, según las últimas encuestas del Instituto para la Gestión de la Cadena de Suministro (ISM).

De hecho, el Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global del Banco de la Reserva Federal de Nueva York trepó en abril a 1,82, frente al 0,68 de marzo, el nivel más elevado desde 2022. "Refleja la grave escasez y las interrupciones que experimentó la economía mundial en 2021, al salir de la pandemia", graficó el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

Logan, con voto en el FOMC este año, alertó que el conflicto en Medio Oriente "plantea la posibilidad de interrupciones prolongadas o repetidas en el suministro que podrían generar mayores presiones inflacionarias".

El termómetro de las expectativas

Pese a las señales de alarma, tanto Williams como el titular de la Fed Minneapolis, Neel Kashkari, coincidieron en que las expectativas de inflación a largo plazo siguen "bien ancladas" en el 2% en sus últimas declaraciones públicas, respaldados por encuestas de la Universidad de Michigan, la Fed de Nueva York y el Conference Board.

Sin embargo, el martes un indicador de mercado encendió luces de alerta: la tasa de equilibrio de inflación a 10 años —diferencia entre el rendimiento de los bonos del Tesoro nominales y los ajustados por inflación (TIPS)— escaló al 2,5%, su mayor nivel desde principios de 2023.

La advertencia del vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, de marzo sigue vigente: "Cuanto más tiempo se mantenga la inflación por encima del 2%, mayor será el riesgo de que se arraigue en las expectativas, dificultando alcanzar el objetivo del banco central".