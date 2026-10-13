Visita histórica de los reyes de España a Ceuta en medio de la crisis migratoria

Felipe VI y Letizia pasarán la noche en el enclave español, algo nunca sucedido en democracia. Su llegada se da a 19 años desde la última vez que un Jefe de Estado visitó la región.

Ceuta y Melilla llevan 19 años sin recibir la visita de un jefe del Estado, desde que Juan Carlos I y doña Sofía viajaron en 2007.

Los reyes de España Felipe VI y Letizia llegaron este martes a Ceuta en una visita histórica, en medio de los disturbios en el enclave español, para reunirse con sus autoridades. Allí, recibieron a miles de ciudadanos a dos meses de la crisis migratoria en la región por la irrupción de cerca de 80.000 inmigrantes.

La multitud los recibió con banderas de España y cánticos que coreaban ‘yo soy español’, previo a que el matrimonio real se reuniera con representantes de la ciudad y miembros de la Asamblea.

Felipe VI y Letizia recorrieron la Plaza de la Constitución hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento , acompañados del presidente de Ceuta Juan Vivas mientras el público coreaba ‘Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'. Al llegar al Ayuntamiento, fueron recibidos por los miembros de la Asamblea para luego salir a saludar desde el balcón principal del edificio.

Los reyes se reunieron en una sala contigua con Vivas, el delegado del gobierno David de la Encina y el ministro de Política Territorial Ángel Torres, como parte de su histórico viaje al enclave y Melilla, con la intención de expresar su apoyo a dos meses de la irrupción de cerca de 80.000 inmigrantes.

Al respecto, Felipe VI expresó que le parecía " inaceptable" la violación de una frontera española y europea . Ceuta y Melilla llevan 19 años sin recibir la visita de un jefe del Estado, desde que Juan Carlos I y doña Sofía viajaron en 2007. En esta ocasión, los reyes dormirán en Ceuta, algo que no ocurrió nunca en democracia.

Felipe VI expresó que le parecía "inaceptable" la violación de una frontera española y europea. Captura X

Uno de los momentos centrales será el homenaje a las personas que murieron durante los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes. Alrededor de 90 personas murieron durante los intentos de ingreso por mar y fueron enterradas en el Cementerio de Sidi Embare.

En ese lugar, los reyes participarán de una ceremonia junto con representantes de las cuatro confesiones religiosas que conviven en Ceuta: cristiana, musulmana, judía e hindú.

España: el Tribunal Supremo dejó sin voto a 163.000 nacionalizados por la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo de España confirmó este lunes la suspensión del derecho al voto para las elecciones generales del 29 de noviembre de los nacionalizados a través de la llamada Ley de Nietos. La medida alcanza a unas 163.020 personas, según los datos aportados por la Abogacía del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó los pedidos del Gobierno y de la Fiscalía para levantar la cautelar. Ambos habían advertido que no había tiempo suficiente para revisar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) antes de los comicios y que mantener la suspensión podía vulnerar un derecho fundamental.

El Supremo, sin embargo, sostuvo que el derecho al sufragio "no es un derecho de carácter absoluto" y que puede quedar supeditado a intereses generales, entre ellos la necesidad de garantizar la veracidad y ausencia de irregularidades en el padrón electoral.