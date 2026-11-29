Elecciones en España: más de 25.500 ciudadanos votaron desde Argentina + Agregar ámbito en









La participación se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre en cinco ciudades del país. El total superó en unos 1.000 sufragios al registrado en 2023 y representó cerca del 5% del padrón habilitado para votar en el exterior.

Más de 25.500 españoles residentes en el país participaron de las elecciones generales de España. La votación se realizó en cinco ciudades entre el 21 y el 26 de noviembre. Buenos Aires concentró la mayor cantidad de sufragios, con 20.385 votos registrados.

Más de 25.500 españoles que viven en Argentina participaron de las elecciones generales que se celebran este domingo en España. La votación para los residentes en el exterior se llevó a cabo entre el 21 y el 26 de noviembre en los consulados habilitados en el país. La cifra representa cerca del 5% de los 520.000 electores habilitados. Argentina es el país con la mayor comunidad de españoles fuera de España.

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Los sufragios se recibieron en cinco ciudades: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Según fuentes consulares, la participación superó en alrededor de 1.000 votos a la registrada en las elecciones de 2023. Además, la cantidad de personas que optó por votar de forma presencial aumentó cerca de un 30% en comparación con los comicios anteriores.

Buenos Aires concentró la mayor cantidad de votos La Ciudad de Buenos Aires reunió la mayor cantidad de sufragios. Se registraron 20.385 votos sobre un padrón de 331.000 personas habilitadas, lo que equivale a poco más del 6% del total.

De ese número, 8.952 ciudadanos votaron de manera presencial y otros 10.212 enviaron su papeleta por correo. También se contabilizaron 1.221 votos de personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.

En Rosario se recibieron 3.567 sufragios y en Córdoba, 1.281. Al momento de difundirse el informe, no se habían informado los datos correspondientes a Mendoza y Bahía Blanca.

Representantes del PSOE, el Partido Popular, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Vox y el Frente Amplio supervisaron la votación en el consulado de Buenos Aires y coincidieron en destacar que la jornada se desarrolló de manera “ordenada y transparente”. Qué pasará con los votos emitidos desde Argentina Los votos de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática tuvieron un procedimiento distinto. Sus papeletas fueron colocadas en urnas separadas, luego de que el Tribunal Supremo de España suspendiera de manera cautelar su participación en las elecciones. El material será trasladado a España en un vuelo de Iberia para su incorporación al proceso de recuento. Su validez quedará sujeta a las disposiciones judiciales vigentes. Los representantes del PSOE, el Partido Popular, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Vox y el Frente Amplio que supervisaron la votación en el consulado de Buenos Aires coincidieron en calificar el desarrollo de la jornada como “ordenado y transparente”.

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