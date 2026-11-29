Más del 45% de los electores acudió a las urnas durante las primeras cinco horas de votación, el registro más alto para esa franja horaria desde que se tienen datos. Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

Las elecciones generales de España registraron este domingo 29 de noviembre una participación récord durante las primeras horas de votación . Según el primer avance de datos difundido por el diario El País, el 45,74% de los electores había acudido a las urnas hasta las 14, hora local, más de cinco puntos porcentuales por encima del nivel registrado en los comicios de 2023.

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La cifra también superó el anterior máximo histórico para esa franja horaria, correspondiente a las elecciones de junio de 1993, cuando la participación había alcanzado el 42%.

L a jornada electoral comenzó a las 9, con largas filas en distintos centros de votación y la constitución de las 61.033 mesas electorales sin inconvenientes. Más de 38,6 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para renovar la composición del Parlamento español.

En comparación con las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, cuando a las 14 había votado el 40,48% del padrón, la concurrencia a las urnas aumentó 5,26 puntos porcentuales.

Los españoles elegirán a los 350 diputados del Congreso, que posteriormente deberán investir al próximo presidente del Gobierno, y a 209 senadores.

Elecciones en España: qué dijeron los principales candidatos tras emitir su voto

El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, fue el primero de los principales dirigentes políticos en emitir su voto. Tras acudir a un colegio electoral en Madrid, destacó la elevada concurrencia y aseguró tener buenas sensaciones respecto de la jornada.

“Veo una movilización histórica”, expresó el mandatario. Por su parte, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, instó a los ciudadanos a participar de los comicios y les pidió que votaran “sin miedo” y “con memoria”.

En tanto, Santiago Abascal, candidato de Vox, llamó a una participación masiva y pidió a quienes tenían previsto abstenerse que acudieran a los centros electorales para comprobar que nadie hubiera votado en su nombre. El planteo no estuvo acompañado de pruebas de irregularidades en el material suministrado.

Desde Podemos, Irene Montero reivindicó la importancia de la participación ciudadana y recordó que “el voto es un derecho conquistado con muchísimo esfuerzo”, mientras que Ada Colau, candidata del Frente Amplio, hizo hincapié en la movilización de las mujeres.

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Elecciones en España: cuándo se conocerán los primeros resultados

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20, hora peninsular española (las 16 de la Argentina), mientras que el cierre en las Islas Canarias se producirá una hora más tarde.

Antes de que finalice la jornada, las autoridades difundirán un segundo avance de participación a las 18, que permitirá evaluar si se mantiene el elevado ritmo de concurrencia registrado durante la mañana.

Si bien el primer dato marcó un máximo histórico para esa franja horaria, todavía resta conocer el porcentaje definitivo de participación. Hasta el momento, las elecciones generales de 1982 conservan el récord de concurrencia al cierre de la votación. RTVE.es

El primer avance de los resultados electorales está previsto para alrededor de las 22.30, hora peninsular española (las 18.30 de la Argentina).