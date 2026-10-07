España se encamina a una elección decisiva: qué se juegan Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal

Los comicios anticipados del 29 de noviembre enfrentarán al PSOE, PP y Vox en medio de la crisis por la vivienda y una fuerte disputa por el poder.

España celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal como principales protagonistas de una disputa que puede redefinir el escenario político del país. El actual mandatario buscará mantenerse en el poder, mientras el líder del PP intentará llegar a La Moncloa y Vox aspira a aumentar su influencia sobre la derecha.

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La convocatoria llegó después de que Sánchez adelantara los comicios tras el rechazo en el Congreso de dos decretos vinculados con la crisis de la vivienda , uno de los principales focos de malestar social en España. La decisión puso fin anticipadamente a una legislatura marcada por las dificultades del Ejecutivo para reunir apoyos parlamentarios.

Sánchez, de 54 años y presidente del Gobierno desde 2018, afrontará una de las apuestas electorales más arriesgadas de su trayectoria. El dirigente socialista llega a la campaña después de atravesar denuncias de corrupción que involucraron a personas de su entorno político y una dura derrota parlamentaria por sus medidas para enfrentar la crisis habitacional.

Su estrategia buscará concentrar y movilizar al electorado de izquierda , mientras sus potenciales socios llegan a la elección con divisiones internas. En 2023 ese espacio había competido unido, pero ahora enfrenta un escenario de mayor fragmentación.

Pedro Sánchez gobierna el país desde 2018 y buscará continuar al frente del Ejecutivo.

“No hay ninguna encuesta que dé una posibilidad siquiera remota de que (Sánchez) pueda reeditar el gobierno” de coalición, afirmó Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid .

Pese al desgaste, Sánchez intentará poner en primer plano durante la campaña la situación económica y el acceso a la vivienda. La convocatoria anticipada se produjo precisamente después de que el Congreso rechazara dos decretos del Ejecutivo destinados a responder a la crisis habitacional.

Alberto Núñez Feijóo busca llegar finalmente a La Moncloa

Para Alberto Núñez Feijóo, la elección representa una nueva oportunidad después de lo ocurrido en 2023. El PP fue entonces la fuerza más votada, pero su líder no consiguió reunir los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno y Sánchez terminó articulando una mayoría que le permitió continuar en el poder.

“Estoy listo”, repite ahora el dirigente conservador de 65 años, quien llegó a la política nacional después de más de una década al frente de Galicia.

Alberto Núñez Feijóo intentará llegar a La Moncloa después de que el PP ganara las elecciones de 2023 sin conseguir formar gobierno. Foto: Europa Press

El escenario vuelve a plantearle, sin embargo, una cuestión central: la relación con Vox. Ante la posibilidad de necesitar sus votos para formar una mayoría parlamentaria, Feijóo moderó algunas de sus críticas hacia la formación de Abascal y dejó abierta la puerta a respetar la configuración que surja de las urnas.

“Da igual lo que haga el PP, no puede llegar a la Moncloa sin el concurso de Vox”, señaló Simón al analizar el escenario electoral.

Santiago Abascal y el peso de Vox en la derecha española

El tercer nombre central será Santiago Abascal, líder de Vox, quien busca ampliar la representación de su fuerza y aumentar su capacidad de influencia sobre una eventual mayoría de derecha.

“En noviembre, los españoles tenemos la oportunidad de deshacernos de esta mafia criminal para siempre”, sostuvo Abascal al referirse al gobierno de Sánchez. El dirigente de 50 años mantiene además una relación marcada por las diferencias con el PP, al que llegó a calificar como la “derechita cobarde”.

Santiago Abascal buscará aumentar el peso de Vox dentro del escenario político español. VOX

Vox, fundado en 2013, se consolidó durante los últimos años como tercera fuerza política nacional. Entre sus principales ejes de campaña aparecen la inmigración y lo que el partido denomina “prioridad nacional”, además de sus críticas al independentismo catalán.

“La prioridad nacional, para que los españoles no estén discriminados en su propia tierra”, señaló Abascal al anticipar una de sus condiciones para un eventual entendimiento con el PP.

España define su próximo gobierno el 29 de noviembre

La campaña tendrá entre sus principales discusiones la vivienda, la inmigración, la economía, los servicios públicos y la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Sánchez buscará extender un ciclo iniciado en 2018; Feijóo intentará transformar el triunfo electoral que no le alcanzó para gobernar en 2023 en una llegada a La Moncloa; y Abascal tratará de aumentar el peso de Vox en la conformación del próximo Ejecutivo.

Los tres llegarán así al 29 de noviembre con objetivos diferentes, pero atravesados por una misma incógnita: qué mayoría parlamentaria surgirá de las urnas y qué acuerdos serán necesarios para formar el próximo gobierno español.