Vladímir Putin amenaza a Europa con confiscar sus barcos si persigue a la flota fantasma rusa

La advertencia se produjo durante la visita del mandatario ruso al crucero portamisiles Variag, en Sajalín. En plena actividad de la Flota del Pacífico, dejó claro que Moscú reaccionará ante cualquier incautación de sus buques mercantes por parte de gobiernos del continente.

Vladímir Putin amenaza a Europa con confiscar sus barcos si persigue a la flota fantasma de Rusia.

La posibilidad de que países europeos retengan embarcaciones rusas llevó a Vladímir Putin a lanzar una advertencia durante su visita al crucero portamisiles Variag, en la isla de Sajalín. El presidente ruso aseguró que Moscú respondería de manera “simétrica” si se confiscan buques mercantes de su país y dejó abierta la posibilidad de hacerlo en cualquier zona que considere conveniente.

Putin realizó estas declaraciones durante su recorrido por Siberia y el Lejano Oriente, mientras la Flota del Pacífico llevaba adelante ejercicios militares. Desde el Variag, cuestionó las medidas que distintos gobiernos europeos analizan contra barcos vinculados a Rusia y sostuvo que algunas de esas acciones se realizan “en violación del derecho marítimo internacional” .

El mandatario ruso también criticó la posibilidad de que las autoridades europeas no solo inspeccionen las embarcaciones, sino que avancen sobre ellas y dispongan de sus cargamentos . Según Putin, requisar esos barcos para luego vender su carga sería “piratería y saqueo”.

La disputa está relacionada con la presión que la Unión Europea viene ejerciendo sobre la denominada flota fantasma rusa , integrada por embarcaciones señaladas por ayudar a Moscú a sortear las sanciones internacionales. Bruselas amplió las restricciones sobre cientos de barcos, mientras algunos países del continente comenzaron a aplicar controles e inspecciones más estrictos.

El Kremlin considera que esas medidas podrían dar un paso más y terminar en la confiscación de buques mercantes . Putin, sin embargo, marcó una diferencia entre las embarcaciones pertenecientes a operadores civiles y aquellas asociadas a la llamada flota fantasma, aunque presentó ambos casos como parte de lo que considera una ofensiva europea contra los intereses rusos.

Vladimir Putín aseguró que Moscú daría una respuesta “simétrica” si se confiscan buques mercantes rusos y advirtió que podría actuar en cualquier lugar que considere necesario.

Putin refuerza la presencia militar rusa en el Pacífico

El escenario elegido para realizar la advertencia también tuvo un fuerte componente militar. Putin visitó el Variag durante las maniobras de la Flota del Pacífico y destacó la importancia de mantener a sus fuerzas preparadas para responder a posibles amenazas en la región de Asia-Pacífico.

Víktor Líina, comandante de la Flota del Pacífico, aseguró durante el encuentro que la agrupación “cuenta con fuerzas para detener buques de los países inamistosos y su flota fantasma”. El jefe militar afirmó además que sus unidades están listas para cumplir ese tipo de operaciones.

Putin señaló que los ejercicios buscan mejorar la capacidad de las fuerzas rusas en el área y destacó la preparación de la infantería de marina del Pacífico. También vinculó esa capacidad con la experiencia obtenida por las tropas rusas durante la guerra en Ucrania.

El presidente ruso aprovechó además su presencia en el Lejano Oriente para cuestionar el papel de la OTAN en Asia-Pacífico y el Ártico. Acusó a la alianza de incrementar la tensión y de impulsar nuevos despliegues militares que, según su interpretación, representan un riesgo para Rusia.

Putin cuestiona a Japón y advierte a Europa por los barcos rusos

Sus críticas también alcanzaron a Japón. Putin rechazó las “sanciones injustificadas” adoptadas por Tokio contra Moscú y cuestionó que el Gobierno japonés haya identificado recientemente a Rusia como una de sus principales amenazas militares.

El mandatario negó que Moscú tenga intenciones hostiles hacia Japón, aunque volvió a mencionar la disputa por las islas Kuriles. En ese sentido, sostuvo que la situación territorial quedó determinada por los resultados de la Segunda Guerra Mundial.

Con su mensaje desde Sajalín, Putin buscó dejar claro que una eventual retención de barcos rusos por parte de gobiernos europeos podría generar una respuesta más amplia. Moscú, según advirtió, no necesariamente limitaría su reacción al mismo escenario marítimo en el que se produjera una eventual incautación.