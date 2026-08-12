Brasil se expone a un mayor impacto de El Niño tras perder áreas de vegetación nativa en cuarenta años + Agregar ámbito en









Algunos fenómenos que puede enfrentar son sequías, inundaciones e incendios hacia el fin del año. El dato trascendió del monitoreo de una red ambiental y destacó que la vegetación pasó de cubrir un 79% del territorio hoy pasó al 65%.

Las mayores pérdidas se registraron en la selva amazónica y en el biodiverso bioma de sabana del Cerrado.

Brasil se encuentra presenta expuesto a un mayor impacto del fenómeno meteorológico de El Niño, tras haber perdido en las últimas cuatro décadas una superficie de vegetación nativa 2 veces mayor que toda Francia, de acuerdo a un estudio publicado este miércoles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, distintas regiones del país más grande de Sudamérica se preparan para sequías, inundaciones e incendios, ante el recrudecimiento de El Niño hacia finales de año. En su estudio anual sobre el uso del suelo en Brasil, la red de monitoreo ambiental MapBiomas señaló que la vegetación nativa, que hace cuatro décadas cubría el 79% del territorio brasileño, hoy cubre el 65%.

Brasil se expone a un mayor impacto de El Niño por pérdida de áreas naturales Las mayores pérdidas se registraron en la selva amazónica y en el biodiverso bioma de sabana del Cerrado. Gran parte de esas áreas alimentan ahora la agricultura o ganadería, mientras las tierras para esos usos ahora ocupan el 32% del territorio de Brasil, frente al 18% en 1985.

Un análisis de MapBiomas mostró que las zonas dominadas por la agricultura fueron más vulnerables a los extremos meteorológicos durante 3 episodios pasados de El Niño de gran intensidad. En las áreas agrícolas de la Amazonia, se observó una fuerte disminución de las precipitaciones durante el episodio de El Niño de 2023/2024.

Gran parte de esas áreas alimentan ahora la agricultura o ganadería, mientras las tierras para esos usos ahora ocupan el 32% del territorio de Brasil, frente al 18% en 1985. Mientras tanto, en las áreas cultivables del sur se registraron "precipitaciones excesivas" en comparación con las zonas de vegetación nativa. El estado de Rio Grande do Sul sufrió inundaciones históricas en 2024, que dejaron alrededor de 200 personas muertas. "Muchas regiones de Brasil ya han experimentado cambios profundos en las últimas 4 décadas, lo que afecta su resiliencia frente a eventos climáticos extremos, como el El Niño que comenzó en 2026", afirmó Tasso Azevedo, coordinador general de MapBiomas.

El mes pasado, el gobierno brasileño advirtió de un "El Niño muy fuerte" este año. Con una frecuencia de cada 2 a 7 años, este fenómeno calienta las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que provoca durante meses importantes modificaciones en los regímenes de vientos, presión y precipitaciones a escala mundial. Este año, la mayoría de los modelos prevén un episodio de El Niño de magnitud excepcional, potencialmente el más intenso jamás registrado, en medio del calentamiento del planeta provocado por la actividad humana. La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) también alertó de que un "Súper Niño" podría afectar cultivos clave del país, como café, soja y azúcar.