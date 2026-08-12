Murió Zhu Rongji, ex primer ministro que impulsó a China hacia una economía de mercado

El ex primer ministro chino murió a los 97 años en Beijing. Durante su gestión, entre 1998 y 2003, impulsó profundas reformas sobre las empresas estatales y fue una figura clave en el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio.

Zhu Rongji falleció a los 97 años en Beijing. Con un estilo directo y reformas profundas, fue protagonista de una etapa decisiva para el crecimiento económico de China.

El ex primer ministro chino Zhu Rongji murió este miércoles a los 97 años en Beijing, según informó la agencia estatal Xinhua. Considerado uno de los principales arquitectos de la transformación económica de China , ocupó el cargo de premier entre 1998 y 2003 y dejó una fuerte impronta por sus reformas, su lucha contra la inflación y su estilo directo.

Zhu fue uno de los dirigentes que llevó adelante la apertura económica iniciada por Deng Xiaoping. Durante su gestión enfrentó a sectores conservadores del Partido Comunista y a los responsables de empresas estatales para imponer cambios destinados a mejorar su eficiencia y rentabilidad. Las reformas provocaron millones de despidos, pero también contribuyeron a sentar las bases del acelerado crecimiento posterior de China.

Uno de sus principales objetivos fue reducir el peso de las empresas estatales deficitarias sin avanzar hacia una privatización general de la economía. Bajo su conducción, bancos, aerolíneas, compañías petroleras y otras grandes empresas fueron reorganizadas para funcionar con criterios de rentabilidad, aunque permanecieron bajo propiedad estatal.

Zhu tuvo además un papel central en las negociaciones que permitieron el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). El proceso había comenzado años antes, pero durante su gestión se intensificaron las conversaciones con Estados Unidos y otros países.

En 1999 viajó a Washington para intentar conseguir el respaldo estadounidense a la candidatura china, en medio de fuertes resistencias tanto en Estados Unidos como dentro de China. Finalmente, el país ingresó a la OMC en diciembre de 2001, un paso decisivo para profundizar su integración al comercio internacional.

La incorporación a la organización fue uno de los hitos que acompañaron el salto de China hacia una economía orientada a las exportaciones. Según AP, el crecimiento económico del país se mantuvo por encima del 8% anual entre 2000 y 2010 y alcanzó un pico del 14,2% en 2007.

El ex primer ministro chino murió a los 97 años. Fue una figura clave de las reformas económicas que transformaron al gigante asiático y del ingreso del país a la OMC.

Un dirigente conocido por su carácter

Antes de llegar a la jefatura del gobierno, Zhu se había destacado como viceprimer ministro por su lucha contra la inflación. Aplicó controles de precios y restringió los préstamos destinados a empresas estatales que acumulaban pérdidas, medidas que generaron resistencia entre dirigentes locales.

Su estilo frontal y su disposición a responsabilizarse por los errores del gobierno le dieron una popularidad poco habitual entre los dirigentes chinos. Fue conocido con apodos como "Jefe" y "Zhu el Loco" por su carácter exigente y sus declaraciones directas.

En 1998, por ejemplo, cuestionó públicamente las deficiencias en las obras de contención construidas antes de unas inundaciones que dejaron 4.150 muertos. Tres años después, pidió disculpas en televisión por la actuación de su gobierno tras una explosión en una escuela que provocó al menos 42 muertos, la mayoría niños.

De la persecución política al poder

Zhu nació el 23 de octubre de 1928 en Hunan. Su carrera política sufrió un fuerte golpe en 1957, cuando fue calificado de "derechista" después de respaldar reformas aplicadas en Hungría y Yugoslavia. Durante la Revolución Cultural fue enviado al campo para realizar trabajos manuales.

Fue rehabilitado en 1979 y comenzó entonces un rápido ascenso. En 1987 se convirtió en secretario adjunto del Partido Comunista en Shanghái y al año siguiente asumió como alcalde de la ciudad. En 1991 llegó al cargo de viceprimer ministro y en 1993 ingresó al Comité Permanente del partido.

Como alcalde de Shanghái también quedó asociado a los acontecimientos de 1989. Según la diplomática australiana Shelley Warner, citada por AP, Zhu contribuyó a desactivar una situación de tensión durante las protestas de ese año y evitó que derivara en una intervención militar.

Tras dejar el cargo de primer ministro en 2003, Zhu se retiró progresivamente de la vida pública. Su legado quedó ligado a una etapa decisiva de la historia económica china: la transición desde un modelo dominado por empresas estatales hacia una economía más integrada al comercio global, sin abandonar el control del Estado sobre sectores estratégicos.