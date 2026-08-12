Corea del Sur acelera su carrera espacial con el objetivo de llegar a la Luna en 2030 + Agregar ámbito en









Seúl presentó un plan de largo alcance para impulsar siete áreas estratégicas, entre ellas la energía nuclear, la computación cuántica, la exploración espacial y la biotecnología, con la mira puesta en diversificar su economía y generar nuevas fuentes de crecimiento.

Corea del Sur acelera su programa espacial con la meta de llegar a la Luna en 2030.

Corea del Sur presentó una ambiciosa estrategia tecnológica que incluye el objetivo de llegar a la Luna en 2030, como parte de un plan que reúne siete áreas consideradas clave para el futuro de su economía. La iniciativa busca generar nuevas fuentes de crecimiento y reducir la dependencia de sectores que actualmente son fundamentales para el país, como los semiconductores y la inteligencia artificial.

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El programa, denominado Seven Major SEED, fue presentado durante una reunión en la Casa Azul encabezada por el presidente Lee Jae-myung. Además de la misión lunar, contempla poner en funcionamiento reactores modulares pequeños (SMR) de producción nacional con fines comerciales para 2035, desarrollar un ordenador cuántico surcoreano de 100 cúbits para 2029 y llevar al mercado productos basados en interfaces cerebro-ordenador antes de 2035.

Corea del Sur presentó un plan estratégico denominado Seven Major SEED. Corea del Sur apuesta a la IA y los semiconductores con el plan SEED Lee sostuvo que Corea del Sur debe aprovechar el avance de los semiconductores y la rápida expansión de la inteligencia artificial para anticiparse a los próximos cambios tecnológicos y preparar desde ahora nuevas fuentes de crecimiento. "Los siete proyectos SEED que estamos debatiendo hoy se convertirán en motores de crecimiento de próxima generación y en activos estratégicos nacionales fundamentales", dijo Lee.

De acuerdo con el ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon, el plan abarca siete sectores: los reactores modulares pequeños, la energía de fusión, las nuevas generaciones de energías renovables, la tecnología cuántica, el espacio y la aviación, la biotecnología avanzada y el desarrollo de cadenas de suministro para minerales y materiales considerados críticos.

La estrategia llega en un momento en que Corea del Sur enfrenta una reducción de su población en edad laboral y una desaceleración de su crecimiento potencial. Al mismo tiempo, el país busca posicionarse en tecnologías emergentes que son cada vez más importantes para la competitividad económica y la seguridad nacional. "Ayudaremos a que estas semillas crezcan y construiremos una Corea del Sur con la que nadie pueda rivalizar dentro de 10 o 20 años", afirmó Bae.