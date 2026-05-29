Vladimir Putin evita ponerle fecha al final de la guerra con Ucrania y admite que las negociaciones están estancadas

El presidente ruso aseguró que es "imposible" fijar plazos para el fin del conflicto mientras continúan los combates. Aunque afirmó que Moscú mantiene contactos indirectos con mediadores estadounidenses, reconoció que las conversaciones de paz permanecen paralizadas desde febrero.

Vladímir Putin durante una conferencia de prensa en Kazajistán, donde descartó establecer una fecha para el fin de la guerra y sostuvo que las tropas rusas continúan avanzando sobre el terreno.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que resulta "imposible" , dar una fecha o plazo exacto para el fin de la guerra con Ucrania, luego de haber sido preguntado por sus recientes declaraciones en la que sugirió que el conflicto con Kiev "se acerca a su fin".

"Dar plazos específicos mientras siguen los combates es imposible. No solo es imprudente, sino que eso prácticamente no se hace nunca" dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Kazajistán.

Putin aclaró que sus declaraciones anteriores respondían a una lectura de la situación militar sobre el terreno y aseguró que las fuerzas rusas mantienen la iniciativa. “ Nuestras tropas están avanzando en todas las direcciones, todos los días ”, sostuvo el mandatario ruso, al referirse a la evolución del conflicto.

En paralelo, el presidente reconoció que las negociaciones para intentar poner fin a la guerra atraviesan un período de estancamiento. Aunque admitió que continúan algunos contactos indirectos con mediadores estadounidenses, descartó que exista una mesa de diálogo activa. “Hay ciertos contactos, no lo oculto, pero no hay negociaciones propiamente dichas ”, explicó durante una rueda de prensa en Astaná, capital de Kazajistán.

A pesar de ello, Putin insistió en que Moscú mantiene abierta la puerta a una salida diplomática. “ Estamos listos, nunca nos hemos negado a negociar . No fuimos nosotros quienes interrumpimos las conversaciones”, afirmó, antes de señalar que Rusia está dispuesta a analizar nuevas propuestas para retomar el proceso.

La última reunión formal entre las partes y los mediadores internacionales se celebró en febrero pasado en Ginebra, desde entonces sin avances significativos hacia un acuerdo que permita frenar los combates.

Reino Unido y Polonia sellan un acuerdo militar ante el temor por una Rusia "cada vez más agresiva"

El gobierno británico firmó este miércoles un nuevo tratado de defensa y seguridad con Polonia, en una nueva señal del intento de Keir Starmer por acercarse nuevamente a Europa tras los años posteriores al Brexit. El acuerdo llega además en un contexto marcado por el crecimiento de las tensiones con Rusia, a la que tanto Londres como Varsovia consideran una amenaza estratégica cada vez más seria.

El pacto será rubricado en Londres por Starmer y el primer ministro polaco Donald Tusk, y contempla una mayor cooperación en áreas sensibles como la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado, la ciberseguridad y el desarrollo conjunto de capacidades militares. La información fue difundida por Reuters.

Desde Downing Street explicaron que el entendimiento también apunta a fortalecer el vínculo británico con la Unión Europea, en medio de una etapa donde varias potencias del continente buscan reorganizar su esquema defensivo tras las presiones de Donald Trump para que Europa asuma mayores responsabilidades dentro de la OTAN.

Londres y Varsovia profundizan su alianza militar

Antes de viajar al Reino Unido, Tusk sostuvo que tanto Polonia como Reino Unido observan a Rusia como una “amenaza estratégica”, especialmente por el incremento de los ataques híbridos, maniobras de espionaje y ofensivas cibernéticas atribuidas al Kremlin.

“Los desafíos que enfrenta Europa exigen una cooperación mucho más sólida”, aseguró Starmer en un comunicado oficial. El premier británico consideró que el tratado representa “el mayor avance en defensa y seguridad entre ambos países en una generación”.

Además, el acuerdo permitirá combinar la capacidad industrial y tecnológica de ambos Estados para avanzar en la fabricación de armamento de nueva generación, incluidos sistemas de defensa aérea y antimisiles.

Según informó nuevamente Reuters, una de las principales preocupaciones de Varsovia pasa por la seguridad digital. Polonia considera que su rol como centro logístico para el envío de ayuda militar occidental hacia Ucrania la convirtió en un objetivo prioritario para operaciones rusas de desinformación, espionaje y ciberataques.

El acercamiento con Polonia se suma a otros movimientos diplomáticos impulsados por Starmer desde su llegada al poder. En el último año, Londres también firmó acuerdos estratégicos con Francia y Alemania, mientras intenta recuperar peso político y militar en Europa después del Brexit.

Por su parte, Polonia también aceleró su propia red de alianzas defensivas. En 2025 cerró un tratado militar con Francia y actualmente negocia un esquema similar con Berlín, en una región que observa con creciente preocupación la posibilidad de una expansión del conflicto en el este europeo.