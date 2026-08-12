Donald Trump reveló el operativo secreto que lo sacó de Turquía por una amenaza iraní

El mandatario cambió de aeronave tras una advertencia sobre un posible atentado y dejó que el Air Force One partiera con periodistas sin saberlo.

Donald Trump modificó su itinerario de regreso tras recibir una advertencia sobre una posible amenaza iraní.

Donald Trump salió de Turquía en un vuelo secreto tras una advertencia sobre una posible amenaza iraní contra su vida . El operativo se realizó después de la cumbre de la OTAN en Ankara y obligó al mandatario a cambiar de aeronave sin informar a los periodistas que lo acompañaban.

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El presidente estadounidense explicó que siguió las indicaciones de sus servicios de inteligencia y aceptó trasladarse a otra aeronave para reducir el riesgo. “ Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen ”, señaló ante los periodistas.

Trump reconoció que suponía que existía una amenaza contra su vida , aunque aseguró que no hizo demasiadas preguntas sobre los detalles. Sus declaraciones se conocieron después de que The Washington Post informara que las autoridades habían recibido una advertencia sobre un posible atentado iraní.

El mandatario había abordado inicialmente el Air Force One frente a las cámaras , como estaba previsto. Sin embargo, el avión que finalmente utilizó para abandonar Turquía fue un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.

El presidente estadounidense abandonó Turquía en un C-32A mientras el Air Force One partió con periodistas a bordo.

Para concretar el cambio sin llamar la atención, Trump salió del Air Force One a través de uno de los contenedores de carga utilizados por los servicios de catering y fue trasladado hasta el otro avión, que partió rumbo al Reino Unido.

El Air Force One partió sin Trump

Mientras el presidente viajaba de manera secreta en el C-32A, el Air Force One despegó de Turquía con una docena de periodistas y parte del personal de la Casa Blanca. Ninguno de ellos sabía que Trump no se encontraba a bordo.

Durante el trayecto, el Servicio Secreto impartió una instrucción inusual: mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención porque este tipo de indicaciones no suelen aplicarse fuera de zonas de combate.

Trump incluso sostuvo que el avión utilizado para su traslado secreto podía haber representado un riesgo mayor. “Creo que, en realidad, el avión en el que viajé estaba en mayor riesgo”, afirmó.

Y explicó el motivo: “Porque ese sería el avión que, creo, ellos elegirían probablemente como objetivo”.

Después de llegar al Reino Unido en el C-32A, el mandatario volvió a abordar el avión donado por Qatar para emprender el regreso hacia Washington.

UK

El avión de Qatar que también generó polémica

El viaje presidencial a Turquía ya había despertado atención antes del operativo secreto debido al Boeing 747 donado por Qatar que Trump utilizó durante su desplazamiento.

La aeronave había sido reacondicionada para transportar al presidente, pero, según los informes citados, no contaba con sistemas de seguridad antimisiles. Por ese motivo, las autoridades recurrieron al antiguo Air Force One para determinadas etapas del viaje.

La revelación del traslado secreto agregó un nuevo capítulo a un viaje marcado por las medidas de seguridad y por la preocupación ante posibles amenazas contra el mandatario.

Finalmente, Trump regresó a Washington después de haber utilizado tres aeronaves diferentes dentro del operativo, mientras la información sobre la amenaza iraní permanecía bajo reserva hasta que fue revelada públicamente.